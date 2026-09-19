Iran nêu lý do cảm ơn Liên bang Nga và Trung Quốc

Toàn cảnh một cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York, Mỹ, ngày 26/2/2020. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được sử dụng, chia sử bởi bên thứ ba)

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran tối 18/9, Phái đoàn Thường trực của nước này tại Liên hợp quốc cho biết tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc diễn ra trong ngày 17/9, dự thảo nghị quyết của Mỹ - được đệ trình nhằm khôi phục nhiệm vụ của "Nhóm Chuyên gia" liên quan đến Ủy ban Nghị quyết 1737 mà Iran cho là bất hợp pháp - đã không được thông qua.

Phái đoàn Iran cho biết thêm rằng Liên bang Nga và Trung Quốc một lần nữa giữ vững lập trường bảo vệ Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và tính toàn vẹn của Hội đồng Bảo an, qua đó làm thất bại thêm một nỗ lực của Mỹ và các đồng minh.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc nói thêm rằng Iran bày tỏ sự cảm kích sâu sắc đối với Liên bang Nga và Trung Quốc vì lập trường có nguyên tắc, kiên định và những hành động dứt khoát của hai nước trong ngày hôm nay, đồng thời đánh giá cao Somalia và Pakistan vì những lập trường đáng ghi nhận cũng như việc hai nước bỏ phiếu trắng.

Liên bang Nga và Trung Quốc đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết chống Iran của Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm gia hạn nhiệm vụ của Nhóm Chuyên gia thuộc Ủy ban 1737.

Tại cuộc họp được tổ chức theo chương trình nghị sự "Không phổ biến vũ khí", liên quan đến hoạt động của Ủy ban Trừng phạt 1737 đối với Iran, Mỹ đã trình Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một dự thảo nghị quyết nhằm gia hạn nhiệm vụ của Nhóm Chuyên gia (PoE) thuộc Ủy ban 1737.

Liên bang Nga và Trung Quốc bỏ phiếu chống, Somalia và Pakistan bỏ phiếu trắng, trong khi 11 thành viên còn lại của Hội đồng bỏ phiếu ủng hộ dự thảo nghị quyết của Mỹ.

Để một dự thảo nghị quyết được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua, cần có ít nhất 9 phiếu thuận và không bị phủ quyết trong số 15 thành viên.

Mặc dù dự thảo của Mỹ nhận được 11 phiếu thuận, nhưng Liên bang Nga và Trung Quốc đã phủ quyết dự thảo này, vì vậy nghị quyết không được thông qua.