Iran nêu “kế hoạch 2 ngày”, Mỹ thực hiện cam kết thì đàm phán mới nối lại

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi.

Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, phương án đang được thảo luận cơ bản giống “kế hoạch 7 ngày” mà Iran đưa ra trước đó, trong đó nêu các điều kiện để Iran mở cửa eo biển Hormuz. Nếu các điều kiện này được đáp ứng, eo biển sẽ mở cửa vào ngày thứ sáu và đàm phán Iran - Mỹ sẽ nối lại vào ngày thứ bảy. Qatar, Pakistan và các bên hòa giải đã nhiều lần trao đổi về kế hoạch này và đưa ra những đề xuất khả thi hơn.

Ngoại trưởng Araghchi cho biết một trong những đề xuất của Qatar là rút ngắn thời hạn từ 7 ngày xuống 5 ngày hoặc ít hơn và đề xuất này đã được thảo luận trong chuyến thăm của phái đoàn Iran. Hiện Iran đồng ý với “kế hoạch 2 ngày”: ngày thứ nhất, Mỹ thực hiện một loạt biện pháp theo cam kết; ngày thứ hai, eo biển Hormuz mở cửa và giao thông qua eo biển trở lại trạng thái trước đây.

Ông Araghchi nhấn mạnh Mỹ phải đáp ứng các điều kiện đã được nêu trong Biên bản ghi nhớ Islamabad. “Chúng tôi còn nêu thêm một số điều kiện khác trong thư gửi đi. Những điều kiện này đều phù hợp, nhưng với tiền đề là phía Mỹ phải có thiện chí, thực sự muốn đạt thỏa thuận và tìm kiếm giải pháp hòa bình”, ông nói.

Theo ngoại trưởng Iran, mọi vấn đề hiện đã được đặt trên bàn đàm phán. Nếu Mỹ tuân thủ kế hoạch 2 ngày này, con đường hòa bình sẽ được khai mở và eo biển Hormuz trở lại bình thường. Chỉ sau khi Mỹ thực hiện cam kết và eo biển được mở cửa, con đường nối lại đàm phán Iran - Mỹ mới được mở ra.

Các điều kiện Iran đề ra đối với Mỹ gồm: xác định tuyến hàng hải mới qua eo biển Hormuz, rã đông các khoản tiền của Iran, chấm dứt chiến sự trong khu vực, trong đó có Liban, dỡ bỏ phong tỏa trên biển, miễn trừ cho hoạt động xuất khẩu dầu của Iran và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt mới mà Mỹ áp đặt sau Biên bản ghi nhớ Islamabad.

CCTV.com