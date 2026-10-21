Iran nêu điều kiện tiên quyết để đàm phán với Mỹ, cảnh báo hậu quả của cuộc chiến mới

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo hãng thông tấn Fars, trong cuộc gặp Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, tại Tehran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian nhấn mạnh rằng việc Washington chấm dứt mọi sức ép, đe dọa và biện pháp trừng phạt là điều kiện tiên quyết để Tehran tham gia bất kỳ cuộc đàm phán nào với Mỹ.

Đề cập đến triển vọng đối thoại, ông Pezeshkian cho rằng lòng tin của người dân Iran đối với Washington đã bị suy giảm nghiêm trọng.

Tổng thống Iran tuyên bố: “Người dân chúng tôi hiện nay không tin tưởng Mỹ và cho rằng nếu chúng tôi tiến hành đàm phán, họ sẽ lại tấn công chúng tôi. Họ liên tục tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông rằng họ muốn tấn công đất nước chúng tôi nhằm khiến người dân sợ hãi, trong khi dân tộc chúng tôi không sợ hy sinh”.

Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran sẽ không khuất phục trước việc sử dụng vũ lực, đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ cuộc chiến nào tái diễn cũng có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng vượt ra ngoài biên giới Iran. Ông Pezeshkian nhấn mạnh: “Chiến tranh sẽ gây ra sự tàn phá và thiệt hại cho toàn bộ khu vực”.

Cùng với những tuyên bố về điều kiện đàm phán, Tổng thống Pezeshkian tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran. Ngày 20/10, trong bài đăng trên mạng xã hội X nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Sattar Khan, một trong những nhân vật lãnh đạo nổi bật của cuộc Cách mạng Hiến pháp Iran đầu thế kỷ XX, ông Pezeshkian ca ngợi cuộc đấu tranh vì tự do và pháp quyền của nhân vật lịch sử này.

Đáng chú ý, Tổng thống Iran kết thúc bài đăng bằng tuyên bố: “Chúng tôi thà ăn đất chứ nhất quyết không từ bỏ lãnh thổ của mình”.