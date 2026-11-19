Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, trong bản ghi nhớ phản hồi báo cáo của Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, Iran khẳng định chưa đình chỉ các nghĩa vụ theo thỏa thuận bảo đảm hạt nhân. Tuy nhiên, Tehran cho rằng điều kiện an ninh hiện nay khiến nước này không thể thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ đó.

Iran cũng chỉ trích ông Grossi không lên án các cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của nước này. Phái đoàn bác bỏ những nỗ lực khôi phục các nghị quyết đã chấm dứt hiệu lực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cho rằng biện pháp này thiếu cơ sở pháp lý.

Tehran khẳng định tiếp tục cam kết đối thoại với IAEA và sẽ cân nhắc mở rộng hợp tác khi có điều kiện bảo đảm hoạt động xác minh được tiến hành an toàn, hiệu quả.

Trước đó cùng ngày, ông Grossi cho biết IAEA chưa thể xác minh tình trạng vật liệu và các cơ sở hạt nhân Iran đã khai báo, ngoại trừ Nhà máy điện hạt nhân Bushehr. Ông kêu gọi Tehran cung cấp thông tin và cho phép thanh sát viên tiếp cận để kiểm tra tại chỗ.