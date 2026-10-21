Iran nêu điều kiện đối thoại với Mỹ, thêm tàu chở dầu bốc cháy ở Hormuz

Theo WANA, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/10 đã có cuộc gặp với Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir để thảo luận về khả năng nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ.

"Nếu Washington thực sự muốn đối thoại và đạt được thỏa thuận, họ cần điều chỉnh hành động cho phù hợp với mục tiêu đó. Xung đột sẽ không giúp Mỹ đạt được các mục tiêu, mà trái lại sẽ gây thiệt hại trên diện rộng cho Iran và các quốc gia khác ở Trung Đông. Họ không thể vừa gia tăng sức ép kinh tế, hạn chế các tuyến đường và khả năng tiếp cận Iran, vừa kỳ vọng các cuộc đàm phán đạt kết quả", ông Pezeshkian nói.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (phải) và Tư lệnh Lục quân Pakistan Asim Munir. Ảnh: WANA

Trong khi đó, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định Tehran sẽ không đưa vật liệu hạt nhân ra nước ngoài, đồng thời nhấn mạnh rằng khả năng đàm phán với Mỹ phụ thuộc vào việc Washington có đáp ứng các điều kiện của Tehran hay không.

"Vật liệu hạt nhân đã làm giàu là tài sản quốc gia quan trọng và chúng sẽ tiếp tục ở lại Iran. Sẽ không có cuộc đàm phán nào cho đến khi Mỹ có những hành động thực tế để khôi phục lòng tin", ông Rezaei cho hay.

Về phía Pakistan, Thống chế Munir cũng hối thúc các bên thảo luận, khẳng định việc đồng ý đàm phán không có nghĩa là Mỹ thể hiện sự yếu thế hay đầu hàng, mà đang tạo cơ hội để giải quyết bất đồng bằng các biện pháp khác thay vì giao tranh.

Liên quan đến tình hình ở eo biển Hormuz, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 20/10 xác nhận đã có thêm 2 tàu chở dầu phát nổ ở khu vực này. Trong số này có một tàu chở dầu cỡ lớn, mang theo hơn 2 triệu thùng dầu thô.

"Cả hai con tàu gặp sự cố đều cố tình tắt định vị và di chuyển qua một tuyến đường mà Iran không cho phép", thông báo của IRGC nêu rõ.