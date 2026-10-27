Iran nêu các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, ông Ali Bagheri Kani - Phó Tổng Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế, nói rằng nếu Washington thực hiện đầy đủ các điều kiện mà Tehran đưa ra, Iran mới có thể cân nhắc bước vào một tiến trình thương lượng mới.

Quan chức này đồng thời bày tỏ lo ngại Mỹ có thể thúc đẩy một thỏa thuận ngắn hạn để tuyên bố đạt thắng lợi chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau đó tiếp tục các hành động quân sự hoặc gia tăng sức ép đối với Iran.

Hiện nội dung chi tiết của 7 điều kiện chưa được nêu trong thông tin công bố. Tuyên bố trên cho thấy Tehran tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán với Washington nhưng gắn việc nối lại thương lượng với những yêu cầu tiên quyết, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về tuyên bố trên của Iran.