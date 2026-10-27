Iran nêu các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ

Phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran sau cuộc họp tại Tehran với đại diện các nước tham gia Hiệp ước Mecca gồm Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, ông Ali Bagheri Kani, Phó tổng thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh quốc tế, nói rằng nếu Washington thực hiện đầy đủ các điều kiện mà Tehran đưa ra, Iran mới có thể cân nhắc bước vào một tiến trình thương lượng mới.

Tổng thống Masoud Pezeshkian và các quan chức cấp cao Iran tại cuộc gặp với các quan chức an ninh và quốc phòng Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan, ngày 26-10. Ảnh: AP

Các quan chức cấp cao Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ dự cuộc gặp. Ảnh: AP

Quan chức này đồng thời bày tỏ lo ngại Mỹ có thể thúc đẩy một thỏa thuận ngắn hạn để tuyên bố đạt thắng lợi chính trị trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, sau đó tiếp tục các hành động quân sự hoặc gia tăng sức ép đối với Iran. Liên quan đến thời hạn thực hiện các điều kiện, ông Kani cho biết, một số nước đề nghị Iran rút ngắn khoảng thời gian 7 ngày được Tehran đưa ra trước đó.

Tại cuộc họp, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei khẳng định nước này có thể chấp nhận rút thời hạn xuống còn 5 ngày, thậm chí 4 ngày, nếu đây là vấn đề gây trở ngại cho tiến trình ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Ali Bagheri Kani nhấn mạnh, việc đáp ứng đầy đủ 7 điều kiện là yêu cầu không thể thay đổi. Iran sẽ chỉ quyết định các bước đi tiếp theo sau khi những điều kiện này được thực hiện.

Hiện, nội dung cụ thể của 7 điều kiện chưa được nêu trong thông tin công bố. Tuyên bố mới cho thấy, Tehran tiếp tục để ngỏ khả năng đàm phán với Washington nhưng gắn việc nối lại thương lượng với những yêu cầu tiên quyết, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.