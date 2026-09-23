Iran nâng điều kiện đàm phán, để ngỏ mở lại eo biển Hormuz

Quang cảnh eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Người phát ngôn Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Mohebi cho biết Tehran đã nâng yêu cầu sau khi thỏa thuận đạt được hồi tháng 6 đổ vỡ. Iran cáo buộc Mỹ phá vỡ cam kết và cảnh báo nếu Washington tiếp tục lập trường hiện tại, tình hình sẽ càng khó kiểm soát.

Một quan chức Iran cùng ngày cho biết nước này có thể mở lại Hormuz trong vòng 7 ngày nếu các điều kiện được đáp ứng. Đề xuất đã được chuyển tới Mỹ qua các kênh trung gian, trong khi phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc được trao toàn quyền nối lại đối thoại.

Phía Mỹ cho biết sẵn sàng tiếp xúc nếu có triển vọng đạt kết quả, với ưu tiên ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân. Dù hai bên cùng hiện diện tại New York, khả năng gặp trực tiếp cấp cao vẫn chưa rõ ràng.

Trong khi đó, Pháp thúc đẩy giải pháp tạm thời nhằm khôi phục lưu thông qua Hormuz mà không cần một thỏa thuận toàn diện, đồng thời kêu gọi phối hợp quốc tế để bảo đảm tự do hàng hải.

Theo dữ liệu Kpler, lưu lượng qua Hormuz giảm mạnh, chỉ còn 2 tàu/ngày so với khoảng 125 tàu trước xung đột. Tuyến vận tải này từng đảm nhiệm khoảng 20% nguồn cung năng lượng toàn cầu, nên gián đoạn kéo dài đang gia tăng rủi ro đối với thị trường dầu khí.