Iran - Mỹ trao đổi đề xuất chấm dứt xung đột song nguy cơ chiến tranh tái bùng phát vẫn hiện hữu

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 8/10 cho biết Tehran và Washington đã trao đổi các đề xuất nhằm chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, triển vọng đạt được thỏa thuận vẫn chưa rõ ràng khi Mỹ tiếp tục gây sức ép kinh tế và cân nhắc các phương án quân sự mới.

Phát biểu trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Turkmenistan, ông Pezeshkian xác nhận Iran đã chuyển đề xuất, đồng thời nhận được những phương án mới từ phía Mỹ.

Tehran đã chỉnh sửa các nội dung và dự kiến tiếp tục thảo luận thông qua các bên trung gian sau khi hoàn tất quá trình này.

Nhà lãnh đạo Iran khẳng định nước này không có ý định từ bỏ đối thoại, dù cáo buộc Mỹ nhiều lần tiến hành tấn công trong thời gian hai bên đàm phán.

Ông nhấn mạnh Tehran muốn chấm dứt xung đột, đồng thời bảo đảm các quyền lợi của người dân Iran được tôn trọng theo luật pháp quốc tế.

Trong khi đó, theo báo New York Times, quân đội Mỹ đang xem xét khả năng tái khởi động các hoạt động tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.

Lầu Năm Góc được cho là đã xây dựng những phương án tấn công kho tên lửa, máy bay không người lái (UAV), các mục tiêu quân sự và cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này. Báo Mỹ cũng cho biết 3 tàu sân bay có thể sớm được triển khai tới Trung Đông.

Kênh Al Hadath dẫn lời một quan chức quân sự cấp cao của Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump đã được trình các phương án tấn công những cơ sở quân sự Iran nằm dọc bờ biển và sâu khoảng 50-80 km trong lãnh thổ.

Washington đồng thời tập trung vào việc duy trì phong tỏa đối với tàu thuyền và các cảng biển của Iran.

Ngày 8/10, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, đồng thời mô tả các cuộc thảo luận giữa hai bên là "mang tính xây dựng". Tuy nhiên, ông khẳng định sức ép kinh tế và lệnh phong tỏa cảng biển Iran vẫn được duy trì.

Trước đó, Tehran đã đưa ra 7 điều kiện để mở lại eo biển Hormuz, trong đó có ngừng bắn trên toàn Trung Đông, giải phóng tài sản bị phong tỏa ở nước ngoài, dỡ bỏ trừng phạt đối với ngành dầu khí và chấm dứt phong tỏa hải quân Mỹ. Ông Trump đã bác bỏ đề xuất này.

Việc hai bên tiếp tục trao đổi phương án ngoại giao cho thấy cánh cửa đàm phán chưa khép lại.

Dù vậy, các kế hoạch quân sự đang được cân nhắc và những bất đồng về điều kiện chấm dứt xung đột vẫn khiến nguy cơ leo thang căng thẳng chưa thể loại trừ.