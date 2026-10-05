Iran - Mỹ cảnh báo sẽ 'có hành động' nếu ngoại giao tiếp tục bế tắc

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: IRNA/TTXVN phát)

Ngày 4-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định các biện pháp quân sự hay trừng phạt không thể giải quyết xung đột, nhưng đồng thời cảnh báo Tehran sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu bị tấn công.

Iran cho biết vẫn sẵn sàng theo đuổi giải pháp ngoại giao “công bằng”, song yêu cầu Mỹ có bước đi cụ thể nhằm khôi phục ổn định, đặc biệt tại eo biển Hormuz.

Phía Iran cũng nhấn mạnh việc mở lại tuyến hàng hải chiến lược này phụ thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện, bao gồm chấm dứt chiến sự, dỡ bỏ phong tỏa và giải phóng tài sản bị đóng băng. Tehran đồng thời bác bỏ các đề xuất gần đây từ phía Mỹ thông qua trung gian.

Ở chiều ngược lại, Washington duy trì lập trường cứng rắn. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết việc kiểm soát eo biển Hormuz vẫn được duy trì, đồng thời cảnh báo Tổng thống Donald Trump có nhiều phương án nếu Iran tiếp tục gây căng thẳng. Mỹ cũng tái khẳng định mục tiêu ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh các vụ tấn công nhằm vào tàu chở nhiên liệu tại eo biển Hormuz liên tiếp được ghi nhận, làm gia tăng rủi ro đối với tuyến vận tải năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới.