Iran mượn lời một quốc gia Vùng Vịnh, gửi thông điệp mới tới Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho biết, Qatar sẽ chuyển tới Mỹ các đề xuất mới nhằm tìm cách đáp ứng điều kiện của Tehran để mở lại Eo biển Hormuz. (Nguồn: Middle East Monitor)

Phát biểu với các phóng viên Iran tại New York, Ngoại trưởng Araghchi cho biết ông vừa có cuộc trao đổi với các nhà trung gian Qatar về cách đáp ứng những điều kiện Tehran đưa ra.

Phía Qatar đã trình bày một số phương án, qua đó hai bên thảo luận khả năng đáp ứng các yêu cầu của Iran.

Theo người đứng đầu ngành ngoại giao Iran, Qatar sẽ chuyển những phương án này tới Mỹ để Nhà Trắng xem xét, sau đó chuyển câu trả lời của Washington tới Tehran.

“Hy vọng điều này sẽ diễn ra vào ngày mai”, Ngoại trưởng Araghchi nói, đồng thời cho biết, ông sẽ rời New York để trở về Tehran trong vài giờ tới.

Ngoại trưởng Iran cũng nhận định, các kênh liên lạc qua Qatar và Pakistan vẫn được duy trì và có dấu hiệu tích cực hơn kể từ khi Tehran đưa ra đề xuất mới nhất.

Tại các cuộc gặp ở New York, phía Iran cũng truyền đạt tới Mỹ và cộng đồng quốc tế những điều kiện mà Tehran cho là cần thiết để mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, Iran đề xuất mở lại tuyến hàng hải chiến lược này trong vòng bảy ngày nếu Mỹ đáp ứng một số điều kiện, trong đó có yêu cầu giảm sức ép quân sự và dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

(theo Anadolu)