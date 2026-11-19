Hình ảnh Iran thử nghiệm phóng tên lửa đạn đạo tầm trung thế hệ mới Khaibar. Ảnh minh họa: Defense Express

Sau khoảng 2 tháng xung đột tạm lắng, những ngày gần đây, Iran đã liên tục nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ tại Bahrain - quốc đảo nhỏ ở vùng Vịnh, nơi đặt trụ sở Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ.

Trong bối cảnh cuộc xung đột Mỹ-Iran đã kéo dài gần 9 tháng, các cuộc tấn công vào sáng sớm 18-11 diễn ra sau khi máy bay chiến đấu của Mỹ oanh tạc một địa điểm phóng tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran trên đảo Qeshm ở Eo biển Hormuz hôm 17-11. Cuộc không kích của Mỹ là hành động đáp trả việc Iran trước đó cùng ngày đã tấn công 1 trạm radar của Mỹ tại Bahrain.

Iran tuyên bố các cuộc tấn công gần đây, bao gồm những vụ nhắm vào các cơ sở khác của Mỹ tại Bahrain hôm thứ Sáu và Chủ nhật tuần trước, nhằm đáp trả các hoạt động giám sát bằng máy bay không người lái của Mỹ, cũng như một vụ tấn công nhắm vào các tháp thông tin liên lạc của Iran.

Hình ảnh bản đồ cho thấy vị trí chiến lược của Eo biển Hormuz. Nguồn: India Today

Trong bối cảnh nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề từ lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, cùng với việc quân đội Mỹ hộ tống các tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz, các chuyên gia cho rằng những vụ tấn công gần đây cho thấy Tehran có lẽ đang dần trở nên mệt mỏi với tình trạng hiện tại.

“Ngay cả khi không bên nào muốn sa vào một cuộc đối đầu quy mô lớn hơn, thì việc tích tụ các sự cố quân sự trên nhiều mặt trận cũng làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm và leo thang vượt xa dự định ban đầu của cả hai phía”, Hamidreza Azizi, chuyên gia phân tích cấp cao về Iran tại tổ chức tư vấn International Crisis Group, viết trong bài phân tích đăng trên mạng xã hội X sau khi có những thông tin ban đầu về vụ tấn công vào Kuwait.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra những thông điệp trái chiều về các bước đi tiếp theo: ông cho rằng khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới là rất thấp, nhưng đồng thời lại điều thêm tàu sân bay thứ ba cùng hàng nghìn binh sĩ đến Trung Đông.

Theo AP