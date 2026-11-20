Theo phân tích của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại châu Âu (ECFR), nguy cơ Iran mở rộng các hoạt động trả đũa sang châu Âu đang gia tăng trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ và Israel tiếp diễn. Các hình thức tấn công tiềm tàng bao gồm sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV), tấn công mạng và thông qua các mạng lưới tội phạm. Dù năng lực triển khai hoạt động ở khoảng cách xa còn hạn chế, Tehran vẫn có thể gây sức ép đáng kể đối với an ninh châu Âu. ECFR kêu gọi các chính phủ sớm tăng cường biện pháp phòng ngừa./.