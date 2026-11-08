Iran 'mở khoá' tầm bắn tên lửa đạn đạo giữa lúc căng thẳng với Mỹ leo thang

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 7/11 tuyên bố nước này đã dỡ bỏ giới hạn tự đặt ra ở mức 2.000 km đối với tầm bắn tên lửa đạn đạo. Động thái được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về khả năng xung đột toàn diện giữa Iran với Mỹ và Israel tái bùng phát.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran, Tướng Hossein Mohebbi, người phát ngôn IRGC, khẳng định giới hạn tầm bắn nói trên "đã được dỡ bỏ". Ông cho biết Iran sẽ chứng minh năng lực mới bằng hành động thực tế, thay vì chỉ đưa ra những tuyên bố.

Tuy nhiên, ông Mohebbi không tiết lộ liệu Iran hiện có loại tên lửa nào đủ khả năng vượt qua mốc 2.000 km hay không.

Ảnh minh hoạ.

Tuyên bố được đưa ra vài ngày sau khi xuất hiện thông tin về phát biểu của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, trong đó cảnh báo mọi mối đe dọa từ Mỹ hoặc Israel đều có thể phải đối mặt với phản ứng không giới hạn về địa lý.

Nguy cơ Mỹ nối lại chiến dịch quân sự

Trong khi đó, NBC News ngày 7/11 dẫn lời hai quan chức Mỹ cho biết một số cố vấn đã khuyến nghị Tổng thống Donald Trump nối lại các chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran trước khi Quốc hội khóa mới tuyên thệ nhậm chức vào tháng 1/2027, nếu ông có ý định thực hiện.

Theo các nguồn tin, khả năng đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả hai viện Quốc hội có thể khiến việc triển khai các chiến dịch quân sự trở nên khó khăn hơn, do Quốc hội mới có thể gia tăng giám sát thông qua các cuộc điều tra, biện pháp ngân sách và hoạt động lập pháp.

Tuy nhiên, các quan chức cho biết ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đây, nhà lãnh đạo Mỹ từng phê duyệt rồi rút lại một số chiến dịch quân sự chỉ vài giờ trước thời điểm triển khai.

Tối 6/11, ông Trump cũng tiết lộ quân đội Mỹ đã tiến hành một cuộc tấn công hạn chế nhằm vào hệ thống phòng không của Iran. Ông mô tả đây là một chiến dịch "nhỏ", phá hủy một phần thiết bị phòng không, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Mỹ lập lực lượng đặc nhiệm siết thương mại đường bộ của Iran

Cũng trong ngày 7/11, quân đội Mỹ thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm Iron Gate, đặt trụ sở tại Tampa, bang Florida, nhằm ngăn Iran vận chuyển vũ khí tiên tiến và các vật liệu bị cấm qua biên giới đường bộ cũng như Biển Caspi.

Theo Reuters, lực lượng này sẽ phối hợp với các cơ quan chính phủ Mỹ để ngăn chặn hoạt động vận chuyển vũ khí, kiểm soát dòng chảy công nghệ lưỡng dụng và kiềm chế các nguồn thu mà Washington cho là bất hợp pháp của Tehran.

Động thái trên cho thấy Mỹ tiếp tục gia tăng sức ép đối với Iran, hơn tám tháng sau khi cùng Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào nước này.

Dù các cuộc tấn công của Mỹ gây thiệt hại đáng kể cho quân đội Iran và lệnh phong tỏa hải quân làm gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu mỏ, Tehran vẫn duy trì khả năng gây sức ép an ninh đối với khu vực.