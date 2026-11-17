Một UAV của Iran. Ảnh: Anadolu

Ngày 17/11, IRGC tuyên bố đã tiến hành cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào hệ thống radar của Mỹ tại căn cứ không quân Isa ở Bahrain.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong một loạt vụ việc nhằm vào các hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain mà Iran tuyên bố đã thực hiện trong những ngày gần đây.

Theo tuyên bố trên Đài Phát thanh và Truyền hình nhà nước Iran (IRIB), IRGC cho biết cuộc tấn công là một phần trong nỗ lực đối phó với các hoạt động của lực lượng Mỹ trong khu vực.

Nhiều tiếng nổ vang lên tại thủ đô Manama của Bahrain sau khi người dân nhận được cảnh báo qua điện thoại về mối đe dọa tiềm tàng. Các vụ nổ xảy ra sau khi Bộ Nội vụ nước này phát đi cảnh báo, yêu cầu người dân di chuyển đến địa điểm an toàn gần nhất. Sau đó, cơ quan này đã phát đi thông báo xác nhận tình hình đã an toàn.

Trong tuyên bố, Bộ Nội vụ Bahrain nói rằng các biện pháp phòng ngừa vẫn được duy trì và kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Lực lượng Phòng vệ Bahrain khẳng định hệ thống phòng không của nước này đã hành động với “quyết tâm không lay chuyển và trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao”. Cơ quan này cho biết thêm rằng một số cuộc tấn công đường không nguy hiểm của Iran đã bị ngăn chặn trước khi có thể đạt được mục tiêu.

Các cuộc tấn công nói trên tại Bahrain (nơi đặt Hạm đội 5 của Hải quân Mỹ) diễn ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động nhằm vào Iran từ ngày 28/2 đang rơi vào bế tắc. Xung đột đã ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực vùng Vịnh và các khu vực lân cận.

Ngày 15/11, IRGC đã phóng 6 UAV nhằm vào một hệ thống radar phòng không của Mỹ tại căn cứ không quân Riffa ở Bahrain, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú. IRGC nhấn mạnh cuộc tấn công nhằm đáp trả những hành động mà lực lượng này mô tả là thù địch của Mỹ.

Ngày 13/11, IRGC cũng tuyên bố đã tấn công hệ thống radar cảnh báo sớm của Mỹ tại Bahrain. Tuy nhiên, quân đội Mỹ bác bỏ thông tin cơ sở này bị tấn công, cho biết đã đánh chặn 2 UAV của Iran và không ghi nhận thiệt hại hay thương vong.

Theo truyền thông Qatar, kể từ ngày 13/11, dường như các quy tắc giao chiến đã thay đổi, khi Iran đang tìm cách khôi phục khả năng răn đe. Trước đó, Iran cảnh báo sẽ tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ nếu nước này hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz mà không phối hợp với Iran. Hiện nay, Iran tuyên bố các cuộc tấn công nhằm vào hệ thống radar của Mỹ tại Bahrain là hành động đáp trả việc Mỹ tiếp tục vi phạm không phận Iran.