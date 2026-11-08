Iran miễn trừ Iraq khỏi các hạn chế qua eo biển Hormuz khi xuất khẩu dầu mỏ tăng

Quang cảnh eo biển Hormuz gần thị trấn Khasab, miền Bắc Oman. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo IraqiNews.com ngày 7/11, Iran đã xác nhận rằng các tàu của Iraq không bị hạn chế đi qua eo biển Hormuz, cho phép chúng di chuyển qua tuyến đường thủy quan trọng này bất chấp những gián đoạn liên tục do xung đột khu vực gây ra.

Cụ thể, Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, Amir Moqaddam, tuyên bố rằng Iraq, Trung Quốc, Ấn Độ và Qatar đã được miễn trừ, cho phép tàu thuyền của họ đi qua eo biển.

Việc miễn trừ này đặc biệt quan trọng đối với Iraq, quốc gia phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu dầu mỏ để tăng nguồn thu cho chính phủ và đã gặp khó khăn rất lớn kể từ khi eo biển Hormuz về cơ bản bị phong tỏa khi cuộc xung đột giữa Mỹ-Israel với Iran nổ ra vào tháng 2/2026.

Theo công ty phân tích hàng hải Kpler, xuất khẩu dầu thô của Iraq qua eo biển Hormuz đã tăng mạnh từ 1,69 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 8 lên 2,65 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 10, cho thấy khối lượng xuất khẩu đã phục hồi bất chấp tình trạng bạo lực vẫn tiếp diễn.

Trước đó, vào tháng 4, Iran đã đưa ra ngoại lệ cho các tàu của Iraq, viện dẫn Iraq là quốc gia láng giềng có quan hệ mật thiết với Tehran. Tuyên bố mới nhất duy trì thỏa thuận đó. Mặc dù Iran dự định thu phí quá cảnh từ một số quốc gia, nhưng vẫn chưa rõ liệu các tàu của Iraq có bắt buộc phải trả phí hay không.

Ngoại lệ này có thể mang lại sự cứu trợ đáng kể cho ngành công nghiệp dầu mỏ của Iraq, cho phép ngành này tiếp tục thu lợi nhuận xuất khẩu đồng thời giảm bớt áp lực kinh tế. Tuy nhiên, vẫn còn những lo ngại về an ninh hàng hải trong khu vực, vì Mỹ duy trì lệnh cấm vận hải quân riêng biệt nhằm vào các tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Mặc dù ngoại lệ từ Iran cho phép các tàu của Iraq đi qua eo biển Hormuz, nhưng điều đó không đảm bảo an toàn trong bối cảnh căng thẳng quân sự và các vụ tấn công vào tàu thương mại ở Vịnh Ba Tư vẫn đang diễn ra./.