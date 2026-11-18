Máy bay ném bom B-52H Stratofortress của Không quân Mỹ tại căn cứ RAF Fairford năm 2019. Ảnh: Wikimedia Commons

Theo truyền thông Iran ngày 16/11, những cơ sở này đã trực tiếp hoặc gián tiếp hỗ trợ các hoạt động quân sự nhằm vào Iran trong cuộc chiến vừa qua.

Các căn cứ trên nằm tại Anh, CH Síp, Bồ Đào Nha, Italy, Pháp, Bulgaria, Đức, Hy Lạp và Romania. Những cơ sở này có thể nằm trong phạm vi cảnh báo đáp trả mở rộng của Iran nếu được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ nước này.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Mayadeen của Liban, Thiếu tướng Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cảnh báo rằng cuộc tấn công mới nào của Mỹ hoặc Israel nhằm vào Iran cũng sẽ khiến Iran đáp trả, không chỉ giới hạn ở các cơ sở quân sự lân cận và những mục tiêu từng bị tấn công trong các đợt giao tranh trước đây.

Đề cập khả năng tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở xa, bao gồm những căn cứ trên các hòn đảo và tại các quốc gia châu Âu, ông Rezaei tuyên bố Iran sẽ mở rộng phạm vi đáp trả nếu tiếp tục bị tấn công, đặc biệt trong trường hợp máy bay Mỹ sử dụng những cơ sở này để triển khai các chiến dịch nhằm vào Iran.

Ông cũng kêu gọi các quốc gia cho Mỹ đặt căn cứ quân sự không cho phép lãnh thổ hoặc cơ sở quân sự của mình bị sử dụng để tiến hành các hoạt động chống Iran.

Theo những thông tin được công bố về các căn cứ tại châu Âu có liên quan đến hoạt động hỗ trợ quân sự nhằm vào Iran, các cơ sở này nằm tại 9 quốc gia châu Âu. Chỉ một số ít căn cứ đã tham gia trực tiếp vào các chiến dịch quân sự. Những căn cứ còn lại chủ yếu cung cấp hỗ trợ hậu cần, tiếp nhiên liệu trên không, triển khai binh sĩ và vận chuyển trang thiết bị quân sự.

Danh sách các căn cứ

Tại Anh, có bốn căn cứ gồm RAF Fairford (căn cứ chủ chốt của Không quân Mỹ tại châu Âu); Welford (cơ sở quân sự và kho lưu trữ đạn dược có liên quan đến lực lượng Mỹ); RAF Lakenheath (một trong những căn cứ chính của lực lượng máy bay chiến đấu thuộc Không quân Mỹ tại châu Âu); và RAF Mildenhall (căn cứ lớn của Mỹ, hỗ trợ hoạt động tiếp nhiên liệu trên không và các chiến dịch không quân).

Akrotiri tại CH Síp: Căn cứ không quân do Anh kiểm soát ở phía Đông Địa Trung Hải.

Lajes Field tại Bồ Đào Nha: Căn cứ không quân tại quần đảo Azores, đóng vai trò là trung tâm quan trọng phục vụ vận tải và hỗ trợ quân sự của Mỹ.

Căn cứ không quân Aviano tại Italy: Căn cứ của Không quân Mỹ, nơi đồn trú các đơn vị chiến đấu và máy bay quân sự.

Istres tại Pháp: Căn cứ không quân lớn của Pháp, có năng lực hỗ trợ và tiếp nhiên liệu trên không.

Căn cứ không quân Bezmer tại Bulgaria: Căn cứ quân sự của Bulgaria, cũng được sử dụng trong hoạt động hợp tác quân sự với Mỹ.

Tại Đức, có hai căn cứ gồm căn cứ không quân Spangdahlem (một trong những căn cứ tác chiến của Không quân Mỹ tại châu Âu) và căn cứ không quân Ramstein (một trong những trung tâm chỉ huy, hậu cần và hỗ trợ không quân quan trọng nhất của Mỹ bên ngoài lãnh thổ nước này).

Vịnh Souda tại Hy Lạp: Cơ sở hải quân và không quân có vị trí chiến lược trên đảo Crete.

Trạm không quân hải quân Sigonella tại Italy: Căn cứ hải quân và không quân quan trọng của Mỹ tại Địa Trung Hải.

Căn cứ không quân Mihail Kogălniceanu tại Romania: Căn cứ không quân chiến lược được lực lượng Mỹ và NATO sử dụng.

Thay đổi trong chiến lược răn đe của Iran

Trong một phần khác của cuộc phỏng vấn, ông Rezaei khẳng định năng lực phòng thủ và tấn công của Iran đã được tăng cường kể từ khi xung đột bắt đầu, đồng thời nhấn mạnh sự kiên cường của người dân Iran đã làm phá sản các tính toán của Mỹ và Israel.

Ông cho biết Iran đã từ bỏ những hạn chế trước đây trong việc lựa chọn mục tiêu trong chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh cuộc tấn công mới nào cũng sẽ vấp phải phản ứng trên phạm vi rộng hơn.

Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cũng xác định việc chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, đặc biệt là tại Liban, là một trong những điều kiện cơ bản của Tehran để kết thúc xung đột. Ông cho biết Iran hiện không tiến hành đàm phán trực tiếp với Mỹ và đã đưa ra 7 điều kiện để thúc đẩy bất kỳ thỏa thuận nào.

Những phát biểu của ông Rezaei cho thấy Tehran đang đưa các cơ sở quân sự bên ngoài khu vực Tây Á vào tính toán răn đe, đồng thời cảnh báo hành vi leo thang mới nào cũng có thể gây ra những hệ quả vượt xa phạm vi khu vực này.