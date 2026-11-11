Iran liệt Hải quân và Không quân Argentina vào danh sách tổ chức khủng bố

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Theo truyền thông Iran, đây là biện pháp đáp trả sau khi Argentina quyết định xếp Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vào danh sách tổ chức khủng bố.

Trong tuyên bố đưa ra ngày 11/11, Bộ Ngoại giao Iran cho rằng chính phủ Argentina đã có hành động thù địch nhằm vào Iran khi liệt IRGC (một trong những lực lượng chính thức thuộc Các lực lượng vũ trang của Cộng hòa Hồi giáo Iran) vào danh sách tổ chức khủng bố, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế.

Tuyên bố nêu rõ quyết định của Iran dựa trên nguyên tắc có đi có lại và luật năm 2019 mang tên “Biện pháp đáp trả quyết định của Mỹ về việc liệt Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo vào danh sách tổ chức khủng bố”.

Theo luật này, dưới bất kỳ hình thức nào, tất cả các quốc gia tuân theo hoặc ủng hộ quyết định của Mỹ liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố đều phải chịu các biện pháp đáp trả tương ứng.

Trên cơ sở đó, Iran xác định Hải quân và Không quân Argentina thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này và chính thức liệt cả hai lực lượng vào danh sách tổ chức khủng bố.

Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh chính phủ Argentina sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả phát sinh từ biện pháp trên.

Trước đó, ngày 1/4, Argentina cho biết quyết định liệt IRGC vào danh sách khủng bố xuất phát từ việc IRGC hậu thuẫn lực lượng Hezbollah ở Liban. Argentina cáo buộc Hezbollah đứng sau vụ đánh bom đẫm máu nhất trong lịch sử nước này, xảy ra năm 1994 nhằm vào trung tâm cộng đồng Do Thái AMIA ở Buenos Aires, khiến 85 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Văn phòng Tổng thống Argentina nói rằng biện pháp này cho phép triển khai các lệnh trừng phạt tài chính và những hạn chế hoạt động khác.

Mỹ, Liên minh châu Âu (EU) và một số quốc gia khác đã liệt cả lực lượng này và Hezbollah vào danh sách các tổ chức khủng bố.

Ngày 29/1, trong khuôn khổ cuộc họp của các Bộ trưởng Ngoại giao tại Brussels, EU đã nhất trí xếp IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố. Đại diện cấp cao phụ trách chính sách ngoại giao và an ninh của EU, bà Kaja Kallas, nhấn mạnh động thái này sẽ dẫn đến các hạn chế và lệnh trừng phạt nghiêm khắc hơn liên quan đến phong tỏa tài sản, cấm cung cấp tài chính và cấm nhập cảnh đối với tất cả các thành viên đương nhiệm của IRGC, nhiều người trong số họ vốn đã chịu các hạn chế tương tự theo chế độ trừng phạt thông thường của EU.

Ngay sau đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã chỉ trích quyết định của EU, gọi đây là "sai lầm chiến lược lớn". Trên mạng xã hội X, ông Araghchi chia sẻ: "Nhiều quốc gia đang cố gắng ngăn chặn bùng nổ cuộc chiến toàn diện trong khu vực... Trái lại, châu Âu lại bận rộn thổi bùng ngọn lửa". Ngoại trưởng Iran cho rằng sau khi theo đuổi khôi phục các biện pháp trừng phạt theo yêu cầu của Mỹ, giờ EU lại phạm một sai lầm chiến lược lớn khác bằng cách coi IRGC là tổ chức khủng bố.

Tới ngày 22/2, Iran đã xếp lực lượng vũ trang của các quốc gia thành viên EU vào danh sách tổ chức khủng bố để đáp trả. Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong tuyên bố đưa ra ngày 21/2, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này đã thực hiện các biện pháp trả đũa trước quyết định mà họ gọi là “bất hợp pháp và vô căn cứ” của các nước thành viên EU khi liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố.

Bộ Ngoại giao Iran bổ sung rằng chính phủ các nước châu Âu vi phạm các nguyên tắc và quy tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh IRGC là một trong những thành phần chính thức của lực lượng vũ trang Cộng hòa Hồi giáo Iran.