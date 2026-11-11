Iran liệt Hải quân và Không quân Argentina vào danh sách tổ chức khủng bố

Các máy bay của Không quân Argentina trong lễ kỷ niệm Ngày Quốc kỳ tại Buenos Aires hồi năm 2025. Ảnh Reuters.

Trong một tuyên bố chính thức, Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh quyết định nhắm vào lực lượng Hải quân và Không quân của quốc gia Nam Mỹ này được đưa ra "dựa trên nguyên tắc có đi có lại". Đáng chú ý, tuyên bố của Tehran không hề đề cập đến lực lượng Lục quân của Argentina.

"Rõ ràng là trách nhiệm đối với mọi hậu quả phát sinh từ vấn đề này sẽ hoàn toàn thuộc về chính phủ Argentina", Bộ Ngoại giao Iran đưa ra lời cảnh báo cứng rắn nhưng không giải thích chi tiết thêm về các hậu quả có thể xảy ra.

Căng thẳng giữa hai quốc gia bắt nguồn từ tháng 4, khi Argentina chính thức liệt IRGC vào danh sách tổ chức khủng bố. Động thái này của Buenos Aires diễn ra sau quá trình thúc đẩy từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, kêu gọi các đồng minh có hành động cứng rắn tương tự đối với lực lượng của Iran.

Vào thời điểm đó, chính phủ Argentina giải thích rằng biện pháp trừng phạt nhắm vào IRGC xuất phát từ việc lực lượng này hậu thuẫn cho phong trào vũ trang Hezbollah tại Lebanon. Buenos Aires cáo buộc Hezbollah chính là thủ phạm gây ra vụ đánh bom đẫm máu nhất trong lịch sử quốc gia Nam Mỹ này. Cuộc tấn công xảy ra vào năm 1994 nhằm vào trung tâm cộng đồng người Do Thái AMIA tại thủ đô nước này, cướp đi sinh mạng của 85 người và khiến hàng trăm người khác bị thương.