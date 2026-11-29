Cửa khẩu Shalamcheh giữa Iran và Iraq. (Ảnh: Iran International)

Iran đã cảnh báo Iraq không để Mỹ can thiệp vào quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia Trung Đông, trong bối cảnh Iraq siết chặt kiểm soát biên giới nhằm đẩy mạnh chiến dịch chống buôn lậu dầu mỏ.

Ngày 28/11, ông Mohammad Mokhber, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei, cảnh báo Baghdad không nên trở thành “công cụ” của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời kêu gọi giới chức Iraq duy trì cảnh giác trước các vấn đề liên quan đến biên giới.

“Không nên để các thế lực bên ngoài gây ảnh hưởng tiêu cực đến hợp tác kinh tế Iran - Iraq”, hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời ông Mohsen Rezaei, quan chức an ninh cấp cao Iran tại cuộc gặp với Cố vấn An ninh quốc gia Iraq Qasim al-Aboudi, người đang có chuyến thăm nước này.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Washington đang tìm cách gia tăng tác động của lệnh phong tỏa hàng hải đối với Iran bằng cách hạn chế hoạt động thương mại đường bộ của nước này.

Trong tuần qua, Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi đã triển khai các biện pháp nhằm đưa các cửa khẩu biên giới tại khu tự trị Kurdistan cùng một số mỏ dầu về dưới sự kiểm soát của chính quyền liên bang, qua đó tăng cường chống buôn lậu. Khu vực Kurdistan của Iraq từ lâu là một trong những tuyến trung chuyển dầu mỏ bằng đường bộ sang Iran. Những động thái này của Baghdad đã được Tổng thống Mỹ Donald Trump hoan nghênh trên mạng xã hội.

Đáp lại phát biểu của ông Mokhber, người phát ngôn Chính phủ Iraq Haider al-Aboudi khẳng định trên kênh truyền hình Al Hadath rằng Baghdad tôn trọng chủ quyền của các quốc gia láng giềng, song sẽ không chấp nhận bất kỳ sự can thiệp nào vào công việc nội bộ của mình.

Ông nhấn mạnh các biện pháp đang được triển khai trên lãnh thổ Iraq không nhằm vào bất kỳ quốc gia láng giềng nào.

Người phát ngôn cũng cho biết chính phủ của Thủ tướng Ali al-Zaidi đã tiến hành đàm phán với Washington nhằm duy trì hoạt động giao thương qua các cửa khẩu biên giới và kết nối hàng không với Iran.

“Các cửa khẩu này là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia”, ông al-Aboudi khẳng định, đồng thời nhấn mạnh Baghdad có quyền quyết định cuối cùng đối với các hoạt động tại các cửa khẩu.

Nguy cơ các cửa khẩu tiếp tục bị đóng là một trong những mối quan ngại lớn của giới chức Iran, trong bối cảnh nền kinh tế nước này ngày càng phụ thuộc vào thương mại đường bộ.