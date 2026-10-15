Iran lần đầu xác nhận tàu container chìm do trúng thủy lôi

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo IRGC, vụ va chạm gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn lớn. Đám cháy bùng phát dữ dội trước khi con tàu chìm vào sáng 14-10. Truyền thông Iran cho biết tàu di chuyển trên tuyến đường mà nước này coi là bất hợp pháp và nguy hiểm.

Hải quân IRGC kêu gọi tàu thuyền và ngư dân địa phương thận trọng khi hoạt động trong khu vực, đề phòng các container trôi nổi sau vụ chìm tàu.

Theo truyền thông Israel, đây là lần đầu tiên Iran xác nhận một con tàu bị chìm do va phải thủy lôi trong thời gian xảy ra xung đột. Hiện chưa có thông tin chi tiết về danh tính con tàu và số phận của thủy thủ đoàn.

Iran nhiều lần cảnh báo các tàu thuyền không đi qua eo biển Hormuz nếu chưa được nước này chấp thuận. Trong khi đó, quân đội Mỹ đang hỗ trợ tàu thuyền di chuyển qua eo biển theo lộ trình gần bờ biển Oman hơn.