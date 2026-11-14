Iran lần đầu đánh vào mục tiêu quân sự của Mỹ trong vòng 2 tháng qua

Đây là nỗ lực đầu tiên của Iran nhằm tấn công một cơ sở quân sự ở một quốc gia vùng Vịnh trong hơn 2 tháng qua. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) sau đó cho biết lực lượng Mỹ đã bắn hạ hai máy bay không người lái của Iran phóng về phía Bahrain, đồng thời báo cáo không có thương vong hay thiệt hại nào.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết “đây là một lời cảnh báo nghiêm khắc” đối với Washington.

Iran phần lớn đã kiềm chế không tấn công các cơ sở quân sự của Mỹ ở các quốc gia vùng Vịnh kể từ đầu tháng 9, thay vào đó tập trung vào việc làm gián đoạn hoạt động vận chuyển hàng hóa qua tuyến đường thủy huyết mạch qua eo Hormuz .

Vụ tấn công của Iran diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ không còn cần một thỏa thuận với Iran và ra lệnh cho phó tổng thống của mình tập trung vào những vấn đề khác.

“Chúng ta không cần một thỏa thuận với Iran. Những ngày đó đã qua lâu rồi!. Chúng ta đã có tiền của họ, hàng trăm tỷ đô la, và chúng ta đã kiểm soát eo biển của họ!” – ông Trump đăng tuyên bố trên trang mạng xã hội Truth Social.

Vị trí eo biển Hormuz chiến lược - Ảnh: Getty

Ông Trump cũng chỉ đạo Phó Tổng thống JD Vance, người được giao nhiệm vụ dẫn đầu các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, “tập trung toàn bộ sự chú ý” vào việc bài trừ tham nhũng và tội phạm ở các bang và thành phố do đảng Dân chủ lãnh đạo.

Cho đến nay, ông Trump đã không tiến hành một cuộc tấn công mới và tuyên bố chiến dịch gây áp lực kinh tế của ông đã đủ để làm suy yếu Iran .

Iran đã cảnh báo rằng họ sẽ không chấp nhận thế bế tắc. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đã chỉ thị chính phủ của ông “chấm dứt tình trạng không chiến tranh cũng không hòa bình”, đồng thời yêu cầu Tổng thống Iran “kết thúc” cuộc chiến với Mỹ.

Màn tấn công “ăn miếng trả miếng” giữa Mỹ và Iran diễn ra trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền ở eo biển Hormuz đạt mức cao kỷ lục. Tháng 10 ghi nhận 37 vụ tấn công tàu thuyền, theo báo cáo của Lloyd’s List hôm 13/11. Đây là tổng số vụ tấn công hàng tháng cao nhất trong cuộc xung đột. Ít nhất 14 vụ nữa đã được xác nhận trong tháng 11, theo thống kê từ nhóm tình báo hàng hải này cho biết.

Bất chấp các cuộc tấn công, dầu mỏ vẫn tiếp tục được vận chuyển qua tuyến đường thủy này, với lượng xuất khẩu của khu vực Trung Đông phục hồi nhanh hơn nhu cầu dầu mỏ toàn cầu.

Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) hôm 13/11 cho biết thị trường dầu mỏ “đang cho thấy những dấu hiệu cân bằng trở lại”, và nguồn cung dầu toàn cầu đang vượt quá nhu cầu lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh Iran bùng nổ.

Iran đã cảnh báo rằng bất kỳ sự leo thang mới nào trong chiến tranh sẽ khiến nước này mở rộng đáng kể các cuộc tấn công, có khả năng nhắm mục tiêu vào các lợi ích của Mỹ ở tận châu Âu.