Iran lần đầu công khai dây chuyền chế tạo máy bay không người lái tự sát 'Arash'

Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Iran (IRIB) ngày 22/10/2026 công bố video ghi lại chuyến thăm của Tướng Amir Hatami, Tư lệnh Quân đội Iran, tới một cơ sở chế tạo máy bay không người lái (UAV) ngầm tại địa điểm không được tiết lộ.

Trong chuyến thăm, Tướng Amir Hatami tuyên bố sản lượng chế tạo máy bay không người lái (UAV) của Iran không bị sụt giảm bất chấp các đòn tấn công từ phía Mỹ và Israel.

Ông nhấn mạnh, Iran đã mở rộng quy mô các nhà máy sản xuất và hiện sở hữu kho dự trữ vũ khí rất lớn.

Đoạn phim do IRIB đăng tải hiển thị khu vực dây chuyền lắp ráp bố trí sát tường bê tông thuộc hệ thống đường hầm ngầm.

Tại đây, các công nhân tiến hành hoàn thiện dòng máy bay không người lái (UAV) có thân hình trụ, mũi nhọn, hai cánh hình tam giác bố trí gần đuôi cùng một cánh đuôi đứng.

Nhiều giá đỡ trong cơ sở chứa các thân máy bay không người lái (UAV) hoàn chỉnh đã được gắn động cơ và các cặp cánh xếp gọn bên cạnh.

Theo thông tin từ cơ quan truyền thông Far News, cơ sở này chuyên sản xuất biến thể nâng cấp của dòng máy bay không người lái tự sát Arash.

Mẫu cải tiến trang bị đầu đạn nặng 100 kg, gấp 2 lần so với phiên bản nguyên bản. Dòng máy bay không người lái tự sát Arash có chiều dài 4,5 mét, tầm bay đạt 2.000 km và chính thức đưa vào biên chế quân đội Iran từ năm 2020.

Phía Iran đã nhiều lần nâng cấp mẫu vũ khí này bằng việc tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng độ chính xác, đồng thời phát triển các biến thể tích hợp động cơ phản lực.

Sau khi chiến sự bùng phát ngày 28/2/2026, Quân đội Iran đã triển khai chiến dịch Saeqeh song song với chiến dịch Nasr-2 của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Dòng máy bay không người lái tự sát Arash được sử dụng để tập kích các cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait, Jordan, UAE, Bahrain và các chiến hạm đối phương.

Sự xuất hiện của dây chuyền chế tạo cho thấy sự phối hợp tác chiến cũng như năng lực tự chủ sản xuất của lực lượng vũ trang Iran.