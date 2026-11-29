Tên lửa Iran tấn công các căn cứ Mỹ ở Trung Đông trong cuộc chiến nổ ra từ tháng 2/2026. Ảnh: IRNA

Theo bài phân tích mới đây của hãng thông tấn Mehr, Iran đã lật đổ một giả định cốt lõi của Mỹ: các căn cứ quân sự ở Trung Đông bảo đảm an ninh cho nước này. Nhiều thập kỷ qua, Washington tin rằng quân đông, căn cứ lớn cùng ưu thế trên không và trên biển đủ để bảo vệ đồng minh, nhưng cuộc chiến với Iran đã thách thức niềm tin đó. Theo Mehr, kết quả lớn nhất của Tehran không nằm ở thiệt hại vật chất, mà ở việc đặt dấu hỏi về an ninh và hiệu quả của mạng lưới căn cứ Mỹ. Mehr coi đây là thất bại chiến lược của Mỹ: sức mạnh quân sự Mỹ không bị phá hủy, nhưng khó sử dụng hơn để áp đặt ý chí chính trị lên Iran.

Hết thời căn cứ “an toàn vĩnh viễn”

Quy mô lớn không còn đồng nghĩa với an toàn cho mạng lưới quân sự Mỹ. Theo Mehr, Mỹ có khoảng 50.000 quân và gần 19 căn cứ lớn ở Trung Đông, trải từ Bahrain, Qatar đến Jordan và Saudi Arabia. Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ ước tính chi phí xây lại hạ tầng hư hại tại các căn cứ này khoảng 9,4 tỷ USD. Riêng căn cứ hỗ trợ hải quân ở Bahrain, nơi đặt bộ chỉ huy hải quân và Hạm đội 5, cần hơn 400 triệu USD để sửa chữa.

Ý nghĩa của các con số này vượt ra ngoài chi phí tài chính. Căn cứ chỉ là lợi thế khi giúp triển khai lực lượng an toàn, bảo dưỡng thiết bị, chỉ huy và hỗ trợ liên tục. Nếu đối phương tấn công được các hạ tầng này, Washington buộc phải dồn nguồn lực vào bảo vệ căn cứ và bù đắp thiệt hại, thay vì mở rộng sức mạnh tác chiến. Nói cách khác, theo Mehr, Iran đã đẩy cao cái giá Mỹ phải trả để khai thác lợi thế địa lý và quân sự.

Cách Iran chọn mục tiêu mới là điểm cần chú ý. Cuộc điều tra của hãng tin AP cho thấy hệ thống cảnh báo sớm và radar nằm trong nhóm mục tiêu chính của Iran. Sau đó, các cuộc tấn công lan sang nhà chứa máy bay, kho hàng, cơ sở thông tin liên lạc và nơi đóng quân. Trình tự này có ý nghĩa quân sự rõ ràng, vì radar giúp căn cứ nhận diện mối đe dọa và phản ứng phòng thủ. Khi radar hư hại, hiệu quả phòng thủ giảm và các thiết bị khác khó được bảo vệ hơn. Vì vậy, theo Mehr, đòn đánh vào hạ tầng gây ra cái giá vượt xa giá trị vật chất của từng mục tiêu.

Báo cáo của Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ ghi nhận hàng chục máy bay hư hại, gồm trực thăng tấn công và tiêm kích F-35, F-15E. Tính đến tháng 11, chi phí chiến tranh đã vượt 48 tỷ USD, chưa gồm chi phí xây lại toàn bộ căn cứ.

Mỹ xem xét lại sự hiện diện quân sự

Những thiệt hại trên đã mở ra cuộc tranh luận ngay trong nước Mỹ về tương lai lực lượng ở Trung Đông. Vấn đề không còn là cách xây lại căn cứ, mà là có nên giữ nguyên cấu trúc và vị trí cũ hay không. Một số chuyên gia Mỹ đề xuất giảm quân, phân tán cơ sở, chuyển thiết bị ra xa và xây trung tâm ngầm. Theo Mehr, các phương án này cho thấy mô hình triển khai truyền thống gần Vịnh Ba Tư đang gặp giới hạn mới.

Di dời căn cứ không có nghĩa Mỹ rút khỏi khu vực. Washington có thể chuyển sang mạng lưới căn cứ nhỏ, tạm thời và phân tán hơn. Tuy nhiên, cách làm này tốn kém và hạn chế khả năng mở chiến dịch nhanh, quy mô lớn. Quan trọng hơn, đưa căn cứ ra xa Iran không xóa bỏ được nguy cơ bị tấn công. Năng lực tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran đã tăng chiều sâu răn đe và tiếp tục thu hẹp lựa chọn quân sự của Mỹ.

Tác động của cuộc chiến còn lan ra ngoài tính toán của Lầu Năm Góc. Các nước từng coi căn cứ Mỹ là bảo đảm an ninh nay phải cân nhắc rằng chính sự hiện diện ấy có thể biến họ thành chiến trường nếu xung đột với Iran leo thang. Khi đó, họ phải gánh tổn thất chính trị, kinh tế và an ninh từ một cuộc chiến mà quyết định khởi đầu có thể nằm ở Washington. Theo Mehr, trải nghiệm này có thể thúc đẩy họ đa dạng hóa quan hệ an ninh, giảm phụ thuộc vào Mỹ. Thỏa thuận quốc phòng chung giữa Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan hồi tháng 8/2026 là một minh chứng cụ thể. Thỏa thuận này chưa thay thế được mạng lưới an ninh Mỹ, nhưng cho thấy một số cường quốc khu vực đang tìm thêm lựa chọn để tự bảo vệ.

Ngoài ra, cái giá Washington phải trả còn hiện rõ trên chính trường trong nước. Cuộc thăm dò của Reuters và Ipsos tháng 11/2026 cho thấy 71% người Mỹ muốn Quốc hội hành động để chấm dứt chiến tranh với Iran. Hệ quả là chính quyền Mỹ sẽ vấp phải giới hạn chính trị nếu muốn kéo dài cuộc đối đầu tốn kém.

Theo lập luận của Mehr, sức mạnh quân sự chỉ mang lại thắng lợi chiến lược khi áp đặt được kết quả chính trị. Nếu đối phương đẩy cao được chi phí đối đầu, làm suy yếu hạ tầng quân sự và giữ vững ý chí chính trị, ưu thế vũ khí chưa chắc dẫn tới kết quả mong muốn.

Mehr kết luận Iran đã chứng minh sức mạnh quân sự Mỹ, dù vượt trội về công nghệ và tài chính, không miễn nhiễm trước tổn thất. Diễn biến này không chấm dứt sự hiện diện của Mỹ ở Trung Đông, nhưng Mỹ không còn có thể tự tin dựa vào căn cứ cố định, hay coi việc triển khai lực lượng là đủ để bảo vệ đồng minh. Cuộc chiến với Iran đã phơi bày điểm yếu hạ tầng của một cường quốc vượt trội và có thể buộc Washington phải xem xét lại hiện diện quân sự.