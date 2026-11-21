Vụ bắt giữ một trung tá quân đội Mỹ mới đây tại Anh với cáo buộc liên quan đến hoạt động gián điệp cho Nga một lần nữa thu hút sự chú ý của giới tình báo. Từ thời Chiến tranh Lạnh đến nay, việc tuyển mộ và khai thác nguồn tin trong các cơ quan quân sự, tình báo đối phương vẫn là một trong những phương thức thu thập bí mật có giá trị đặc biệt. Vụ việc lần này cũng đặt ra những câu hỏi về công tác bảo vệ bí mật quân sự và nguy cơ nội gián trong các cơ cấu hợp tác của NATO.