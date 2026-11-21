Iran kỳ vọng chấm dứt xung đột với Mỹ qua ngoại giao
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tuyên bố nước này vẫn kỳ vọng có thể khép lại cuộc xung đột với Mỹ thông qua giải pháp ngoại giao và đạt được một thỏa thuận bảo đảm chiến tranh không tái diễn. Tuyên bố trên được đưa ra bất chấp những tín hiệu trái chiều từ Washington cùng các diễn biến an ninh phức tạp mới phát sinh tại khu vực eo biển Hormuz.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/iran-ky-vong-cham-dut-xung-dot-voi-my-qua-ngoai-giao-246261121231143435.htm