Iran không tin tưởng cam kết của Mỹ, cảnh báo Washington về chiến dịch trên bộ

Theo WANA, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 14/10 tuyên bố rằng Tehran cần kết hợp sức mạnh quân sự với ngoại giao để tạo ra khả năng răn đe lâu dài, bởi một cam kết bằng văn bản của Mỹ không thể đảm bảo Iran sẽ không bị tấn công trong tương lai.

"Tổng thống Mỹ đã đưa ra các cam kết nhưng giờ đây lại vi phạm và thất hứa. Ngay cả khi Mỹ chấp nhận các cam kết bằng văn bản, điều đó cũng không thể ngăn Washington tiến hành một cuộc tấn công khác nhắm vào Iran. Chúng ta phải kết hợp giữa năng lực sẵn sàng chiến đấu và đàm phán nhằm tạo ra khả năng răn đe lâu dài", ông Ghalibaf cho biết.

Ông Ghalibaf nhấn mạnh rằng Tehran không muốn theo đuổi một cuộc chiến không có hồi kết hoặc duy trì các cuộc thương lượng vô thời hạn, nhưng sẽ không nhượng bộ lợi ích của mình.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: WANA

"Năng lực quân sự không phải yếu tố duy nhất quyết định khả năng răn đe, mà cần được kết hợp với các nguồn lực trong nước và vị thế chiến lược của Tehran trong khu vực. Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng sức mạnh đủ lớn để Mỹ không thể đạt được mục tiêu thông qua hoạt động quân sự", Chủ tịch Quốc hội Iran nói.

Trước đó, Chuẩn tướng Mohammad Reza Naqdi đã đưa ra cảnh báo cứng rắn về khả năng Mỹ mở chiến dịch trên bộ tại Iran. Ông Naqdi khẳng định Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) có đủ năng lực để đối phó với mọi nguy cơ và Washington hiểu rõ những rủi ro nếu quyết định mở rộng chiến dịch quân sự nhắm vào nước này.

"Họ đã tốn hàng nghìn tỷ USD và 20 năm ở Iraq và Afghanistan. Nếu thực sự muốn đưa bộ binh vào Iran, chiến dịch này sẽ không kéo dài quá 20 ngày. Số binh lính Mỹ bị bắt làm tù binh sẽ lớn đến mức Washington buộc phải giương cờ trắng đầu hàng", ông Naqdi cho hay.

Trong tuyên bố của mình, ông Naqdi cũng khẳng định Iran còn đủ tên lửa để tiến hành các cuộc tấn công khi cần thiết.