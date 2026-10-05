Iran: Không có giải pháp quân sự cho xung đột Trung Đông

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu trước giới truyền thông trong phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc

Phát biểu tại cuộc gặp các đại sứ nước ngoài ở Tehran, ông Araghchi cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh hơn nếu tiếp tục bị tấn công quân sự.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh các biện pháp quân sự hoặc việc áp đặt thêm trừng phạt sẽ không thể giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay.

Xung đột bùng phát từ cuối tháng 2-2026 khi Mỹ và Israel mở chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Sau nhiều tháng giao tranh, Washington gần đây giảm cường độ hoạt động quân sự và chuyển trọng tâm sang sức ép kinh tế.

Điểm bất đồng lớn nhất hiện nay là vấn đề eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược đối với dầu mỏ và khí đốt vùng Vịnh.

Iran đã tìm cách kiểm soát hoạt động đi lại qua tuyến hàng hải này kể từ khi chiến sự nổ ra, trong khi Mỹ áp dụng biện pháp phong tỏa đối với các cảng của Iran và tiến hành kiểm soát các tàu bị cho là vi phạm lệnh cấm vận.

Cơ quan Điều phối Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) ngày 4-10 cho biết một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz đã bị một vật thể không xác định bắn trúng, gây hư hại khoang động cơ.

Tuần trước, các quan chức Iran và Mỹ đã tiến hành đàm phán gián tiếp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc.

Tehran cho biết, đã đưa ra 7 điều kiện để mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz, trong đó có yêu cầu ngừng bắn trên toàn khu vực Trung Đông, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ Iran, giải phóng tài sản bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hàng hải của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất này, song vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục đàm phán.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết, Tehran đang xem xét các phản hồi được Mỹ chuyển qua các bên trung gian.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei, Tehran hiện tập trung vào vấn đề Hormuz và khẳng định việc mở lại hoàn toàn tuyến hàng hải này chỉ có thể diễn ra khi các biện pháp trừng phạt được dỡ bỏ và hoạt động hàng hải thương mại của Iran không còn bị cản trở.

Theo Times of Israel, AFP