Iran khôi phục căn cứ không quân ngầm bất chấp không kích

Ảnh vệ tinh do Planet Labs chụp cuối tháng 9, được chuyên trang quân sự The War Zone (TWZ) công bố ngày 22/10, cho thấy một đoạn đường lăn mới tại căn cứ Eagle 44 đã hoàn thành.

Các chướng ngại vật từng được bố trí trên đường băng đã được tháo dỡ, trong khi xác thiết bị bị phá hủy cũng được dọn khỏi đường lăn.

Hình ảnh tiêm kích trong căn cứ ngầm Eagle 44 chụp từ video

Tuy nhiên, một số công trình phụ trợ vẫn trong tình trạng bị phá hủy hoặc hư hại. Hoạt động xây dựng và khôi phục căn cứ tiếp tục diễn ra sau ít nhất ba đợt không kích trong năm nay, theo TWZ.

Eagle 44 nằm ở tỉnh Hormozgan, dưới chân dãy núi Zagros, cách eo biển Hormuz khoảng 160 km về phía tây bắc. Căn cứ được xây dựng trong lòng núi nhằm bảo vệ máy bay và vũ khí.

Truyền thông nhà nước Iran lần đầu giới thiệu cơ sở này vào tháng 2/2023, nhân chuyến thăm của các quan chức cấp cao, gọi đây là căn cứ không quân ngầm mới nhất của nước này.

Eagle 44, còn có tên Oghab 44, được đặt tên nhân kỷ niệm 44 năm Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Video công bố khi đó cho thấy các tiêm kích F-4D/E Phantom II hiện diện tại căn cứ. Iran thời điểm ấy có khoảng 60 máy bay loại này trong biên chế, song chưa rõ hiện còn bao nhiêu chiếc và số có thể hoạt động. Một số máy bay không người lái (UAV) tự sát cũng xuất hiện trong video.

Việc xây dựng tổ hợp đường hầm quy mô lớn bắt đầu từ năm 2013. Khoảng 8 năm sau, Iran khởi công đường băng chính dài 4,3 km, nằm ở phía bắc căn cứ, dưới đáy thung lũng cạnh dãy núi.

Hai đường lăn xuyên qua một nhánh núi nhỏ, kết nối đường băng với bốn cửa dẫn vào tổ hợp đường hầm chính, nơi cất giữ máy bay và vũ khí. Tuy nhiên, hiện chỉ một đường lăn hoạt động.

Phía tây căn cứ, cạnh đường lăn chưa hoàn thiện, là khu phụ trợ gồm nhiều tòa nhà. Chức năng cụ thể của từng công trình chưa được xác định.

Để vận hành đầy đủ, căn cứ cần các cơ sở sửa chữa, bảo dưỡng, nơi ở cho quân nhân và tổ bay, kho nhiên liệu, đạn dược, cùng hạ tầng bảo vệ, kiểm soát không lưu và chỉ huy.