Iran khánh thành 246 dự án du lịch bất chấp áp lực cấm vận

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Theo hãng thông tấn IRNA, tổng vốn đầu tư cho loạt dự án này lên tới 350 nghìn tỷ rial, với dự kiến khoảng 3.200 việc làm mới được kỳ vọng tạo ra.

Tuy nhiên, do Iran vận hành hệ thống tỷ giá đa dạng, giá trị thực tế của các dự án có thể dao động lớn, từ hơn 8 tỷ USD theo tỷ giá chính thức đến khoảng 148 triệu USD theo thị trường tự do.

Phát biểu tại sự kiện, ông Pezeshkian nhấn mạnh các quốc gia láng giềng đóng vai trò then chốt trong chiến lược phát triển của Iran, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch và hợp tác khu vực. Ông cho rằng việc mở rộng kết nối với các nước xung quanh sẽ giúp Iran tận dụng tốt hơn các nguồn lực sẵn có và giảm tác động từ cấm vận.

Nhà lãnh đạo Iran cũng khẳng định nước này sở hữu khoảng 1 triệu di tích lịch sử, coi đây là lợi thế lớn để phát triển du lịch văn hóa và thu hút du khách quốc tế, qua đó tạo thêm việc làm và thúc đẩy kinh tế trong nước.