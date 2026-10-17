Iran khẳng định lập trường trong vấn đề hạt nhân, Mỹ cân nhắc các phương án quân sự

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định Tehran không tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. (Nguồn: Anadolu)

Theo trang web văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với Thủ tướng Georgia Irakli Kobakhidze bên lề Hội nghị lần thứ 17 các bên tham gia Công ước về đa dạng sinh học (CBD COP17), diễn ra tại thủ đô Yerevan của Armenia.

Tổng thống Iran gọi những tuyên truyền cho rằng nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân là “lời nói dối”, đồng thời viện dẫn lập trường của cố Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei về việc cấm phát triển loại vũ khí này. Nhà lãnh đạo Iran khẳng định Tehran luôn sẵn sàng đối thoại nhưng sẽ không khuất phục trước sức ép của Mỹ.

Trong cuộc gặp riêng với Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan, Tổng thống Pezeshkian tiếp tục kêu gọi Washington đối thoại dựa trên lý lẽ thay vì sử dụng vũ lực. Ông cảnh báo việc Mỹ tiếp tục duy trì đường lối hiện nay có thể khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn trên toàn thế giới.

Về phía Mỹ, trong cuộc phỏng vấn với kênh Newsmax phát sóng tối 15/10, Tổng thống Donald Trump khẳng định Washington không cần sử dụng vũ khí hạt nhân nhằm vào Iran. “Tôi sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi không cần phải làm vậy. Mỹ là cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới”, ông nói.

Mỹ cân nhắc các phương án tấn công Iran, trong đó có khả năng sử dụng bom phi hạt nhân GBU-43/B MOAB, còn gọi là “mẹ của các loại bom”. (Nguồn: VOA)

Khi được hỏi về khả năng sử dụng bom GBU-43/B, với biệt danh là “mẹ của các loại bom”, người đứng đầu Nhà trắng cho biết đây là vũ khí phi hạt nhân có sức công phá rất lớn, “giống như một quả bom hạt nhân thu nhỏ”, nhưng không phải bom hạt nhân. Nhà lãnh đạo không nói rõ liệu Mỹ có chắc chắn sử dụng loại bom trên hay không.

Đối với phương án đưa bộ binh vào Iran, ông Trump trả lời: “Không, tôi không nghĩ đến điều đó”.

Theo CNN, quân đội Mỹ đã xây dựng các phương án tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm hạt nhân của Iran trong trường hợp Washington quyết định nối lại hoạt động quân sự. Các phương án có thể được triển khai trước hoặc sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, dự kiến diễn ra ngày 3/11.

Trước đó, ngày 8/10, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không ra lệnh nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran trước cuộc bầu cử này.

(theo Tân Hoa xã/CNBC)