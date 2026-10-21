Iran khẳng định không đưa urani làm giàu ra nước ngoài

Theo TRT World, ngày 20/10, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran Mohsen Rezaei đưa ra tuyên bố "không chấp nhận chuyển urani làm giàu ra khỏi lãnh thổ" khi tiếp Thống chế Asim Munir, người đứng đầu quân đội Pakistan, tại Tehran. Chuyến thăm diễn ra trong khuôn khổ nỗ lực trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình giữa Iran và Mỹ.

Ông Rezaei nhấn mạnh, ngay cả một lượng nhỏ vật liệu hạt nhân đã làm giàu cũng sẽ không được đưa khỏi Iran, bởi đây là tài sản và nguồn lực quốc gia phục vụ nhu cầu trong nước. Ông đồng thời khẳng định Tehran sẽ không đàm phán cho đến khi Washington bắt đầu đáp ứng các điều kiện của Iran.

Iran khẳng định sẽ giữ toàn bộ vật liệu hạt nhân đã làm giàu trong nước. Ảnh: Reuters

Trong cuộc gặp riêng với ông Munir, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cũng yêu cầu Mỹ thực hiện bảy điều kiện Tehran đưa ra trước đó như chấm dứt phong tỏa cảng biển Iran, dỡ bỏ trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu và ngừng giao tranh trên các mặt trận trong khu vực.

Theo Reuters, tuyên bố trên tiếp nối tuyên bố hôm 8/10 của người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran Mohammad Eslami rằng nước này sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani hoặc bàn giao kho dự trữ. Ông coi làm giàu urani là một phần không thể tách rời của ngành công nghiệp hạt nhân.

Việc xử lý hơn 400 kg urani được Iran làm giàu tới độ tinh khiết 60%, gần ngưỡng khoảng 90% thường được coi là cấp độ chế tạo vũ khí, là một trong những vướng mắc lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ – Iran thời gian qua.

Washington muốn thu giữ hoặc ít nhất đưa toàn bộ lượng urani này ra khỏi lãnh thổ Iran, đồng thời yêu cầu Tehran cắt giảm đáng kể năng lực làm giàu. Về phần mình, Iran nhiều lần bác bỏ cáo buộc theo đuổi vũ khí hạt nhân song từng để ngỏ khả năng pha loãng để giảm độ tinh khiết.