Iran khẳng định chưa đàm phán về chương trình hạt nhân với Mỹ

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo hãng thông tấn Nga Tass, phát biểu tại cuộc họp báo, ông Baghaei nhấn mạnh hai bên còn cách rất xa giai đoạn thảo luận về những vấn đề này. Trả lời câu hỏi về khả năng Iran tạm dừng chương trình hạt nhân hoặc giảm mức làm giàu urani để đổi lấy một thỏa thuận với Washington, ông cho biết Tehran hiện chưa thảo luận và cũng chưa từng thảo luận các chi tiết liên quan đến lĩnh vực hạt nhân trong thời gian gần đây.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi truyền thông hồi đầu tháng 11 dẫn các nguồn tin cho biết Mỹ và Iran có thể sớm đạt được một thỏa thuận sơ bộ về chương trình hạt nhân của Tehran. Theo những thông tin này, Qatar và Pakistan đang thúc đẩy một sáng kiến trung gian, trong đó có đề xuất giới hạn mức làm giàu urani của Iran ở 3,67%. Tuy nhiên, thông tin về khả năng đạt được thỏa thuận này chưa được hai bên chính thức xác nhận.

Trước đó, ngày 5/11, một quan chức cấp cao Iran cho biết Tehran đã chuyển đề xuất liên quan đến vấn đề hạt nhân cho Mỹ thông qua Qatar, song chỉ sẵn sàng thảo luận sau khi Washington đáp ứng 7 điều kiện do nước này đưa ra. Các yêu cầu được đề cập bao gồm dỡ bỏ lệnh trừng phạt, giải tỏa tài sản của Iran bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Trong khi đó, Mỹ khẳng định vấn đề hạt nhân phải được đưa vào nội dung của bất kỳ cuộc đàm phán sơ bộ nào với Tehran.

Theo hãng thông tấn bán chính thức Mehr của Iran, ngày 7/10, Chủ tịch Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran Mohammad Eslami khẳng định Tehran sẽ không từ bỏ hoạt động làm giàu urani, coi đây là khâu thiết yếu để phát triển ngành công nghiệp hạt nhân trong nước.

Ông Eslami nói: "Làm giàu urani là một phần không thể tách rời của quy trình hạt nhân và chúng tôi sẽ không từ bỏ hoạt động này trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Liệu có thể không nắm giữ khâu đầu tiên của quy trình mà vẫn tuyên bố có một ngành công nghiệp hạt nhân hay không? Công nghiệp hạt nhân là động lực thúc đẩy khoa học và công nghệ".

Lập trường của Iran được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước vẫn chưa được giải quyết sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào các mục tiêu tại Iran ngày 28/2. Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào Israel và một số mục tiêu trong khu vực. Mặc dù các hoạt động quân sự hiện tạm lắng, nguy cơ xung đột tái diễn vẫn hiện hữu.

Iran nhiều lần tuyên bố chưa sẵn sàng nối lại đàm phán nếu Mỹ chưa chấm dứt xung đột, dỡ bỏ lệnh phong tỏa hàng hải và đáp ứng những điều kiện mà Tehran đưa ra. Nước này cũng bác bỏ khả năng chuyển lượng urani đã làm giàu ra nước ngoài như một phần của thỏa thuận tiềm năng.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao thông qua Qatar, Pakistan và một số quốc gia trung gian vẫn được thúc đẩy nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, bất đồng về trình tự thực hiện các điều kiện, vấn đề phong tỏa hàng hải và tương lai chương trình hạt nhân đang là những trở ngại lớn đối với tiến trình này.