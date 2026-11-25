Theo Tasnim, Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei ngày 24/11 đã tái khẳng định tầm quan trọng của chính sách dân số do cố lãnh tụ Ali Khamenei khởi xướng, qua đó kêu gọi giới trẻ Iran kết hôn sớm và sinh thêm con.

"Việc gia tăng dân số tương lai là một trong những yếu tố then chốt góp phần tạo nên sức mạnh quốc gia, sự tiến bộ và mục tiêu xây dựng một nước Iran hùng mạnh hơn bao giờ hết. Đây cũng là nhân tố có sức ảnh hưởng trong việc đẩy lùi và loại bỏ các mối đe dọa cùng ý đồ xấu xa của đối thủ", Tasnim dẫn lời ông Mojtaba.

Trong tuyên bố của mình, lãnh tụ Iran cũng yêu cầu giới chức Tehran tạo điều kiện cho thanh niên kết hôn sớm, bảo đảm sức khỏe người dân, hỗ trợ sinh con, xây dựng văn hóa coi trọng gia đình và nhân rộng những mô hình gia đình thành công.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei. Ảnh: WANA

"Việc điều chỉnh xu hướng dân số cần được thực hiện song song với cải thiện cơ sở hạ tầng và củng cố nền tảng gia đình", ông Mojtaba nhấn mạnh.

Theo báo cáo của hãng thông tấn Iran Wire, tỷ lệ sinh của Iran đã liên tục sụt giảm trong những năm gần đây, khi mức sinh vào tháng 3 đã giảm xuống còn 1,34, trong khi mức cần thiết để duy trì quy mô dân số là khoảng 2,1.

Về tình hình xung đột, Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi ngày 24/11 tuyên bố quân đội nước này đã giáng đòn mạnh vào các căn cứ của Mỹ trên khắp Trung Đông, cảnh báo rằng việc di dời các cơ sở này sẽ không có tác dụng.

"Mức độ thiệt hại lớn đã buộc Washington phải cân nhắc di dời các căn cứ tới những khu vực xa hơn. Tuy vậy, động thái này không thể bảo vệ đối thủ khỏi các tên lửa của Iran", ông Abdollahi cho biết.

Cách đây khoảng một tuần, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei cũng úp mở khả năng tấn công các căn cứ Mỹ ở châu Âu nếu Washington có hành vi gây hấn mới. "Chúng tôi có thể tấn công một số hòn đảo mà họ cho rằng tên lửa của chúng tôi không thể vươn tới. Chúng tôi thậm chí có thể tấn công cả các căn cứ quân sự của Mỹ tại châu Âu", ông Rezaei nói.