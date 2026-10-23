Iran kêu gọi Liên hợp quốc lên án lệnh phong tỏa hàng hải của Mỹ

Ngày 17/10/2026, Hải quân Iran cho biết một siêu tàu chở dầu thô đã phát nổ sau khi va phải thủy lôi do tìm cách rời eo biển Hormuz qua tuyến đường có mức độ rủi ro cao và không được cấp phép. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo hãng tin IRNA, Đại biện Iran tại Liên hợp quốc Gholamhossein Darzi đã gửi thư tới Tổng Thư ký Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, kêu gọi lên án lệnh phong tỏa và yêu cầu Washington chấm dứt biện pháp này. Tehran cho rằng hành động trên vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Đây là lập trường do phía Iran đưa ra; chưa có thông tin về phản ứng chính thức của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đối với đề nghị này.

Căng thẳng trên biển tiếp tục gia tăng. Truyền thông nhà nước Iran ngày 22/10 cho biết 7 tàu chở dầu bị tấn công, bốc cháy hoặc hư hại do thủy lôi tại khu vực eo biển Hormuz. Thông tin này chưa được kiểm chứng độc lập đầy đủ. Cùng ngày, Saudi Arabia thông báo liên quân do nước này dẫn đầu đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo do lực lượng Houthi phóng về thủ đô Riyadh và hai thiết bị bay không người lái hướng tới khu vực phía Nam.

Những diễn biến trên cho thấy nỗ lực ngoại giao vẫn phải đối mặt với sức ép lớn từ tình hình an ninh và hàng hải. Việc khôi phục tự do lưu thông qua các tuyến đường biển chiến lược, đồng thời ngăn các điểm nóng tại Iran, Yemen và khu vực Vùng Vịnh liên kết thành một cuộc khủng hoảng rộng hơn, tiếp tục là thách thức đối với các bên.

Trong khi đó, các nước đang tăng cường tiếp xúc ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông, bảo đảm tự do hàng hải qua eo biển Hormuz và ngăn xung đột lan rộng. Tuy nhiên, nguy cơ đối đầu vẫn hiện hữu khi Iran cáo buộc Mỹ phong tỏa hàng hải, trong khi các vụ việc liên quan đến tàu chở dầu và các cuộc tấn công nhằm vào Saudi Arabia tiếp tục gây quan ngại.

Ngày 23/10, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan chủ trì cuộc họp tại Istanbul với sự tham gia của ngoại trưởng Anh, Pháp, Đức, Saudi Arabia, Pakistan và Ai Cập. Đây là lần đầu tiên nhóm E3 gồm Anh, Pháp, Đức gặp nhóm R4 gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan và Ai Cập trong khuôn khổ kết hợp. Chương trình nghị sự bao gồm tình hình Palestine, diễn biến tại Yemen, an ninh eo biển Hormuz và các nỗ lực chấm dứt xung đột Nga - Ukraine. Cuộc họp dự kiến nhấn mạnh yêu cầu tìm kiếm giải pháp ngoại giao, bảo đảm tự do hàng hải và tăng cường phối hợp an ninh khu vực. Tính đến thời điểm đưa tin, chưa có thông báo về kết quả cuộc họp.

Trước đó, ngày 22/10, Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã có cuộc điện đàm, trao đổi về tình hình khu vực và các nỗ lực ngoại giao nhằm giảm căng thẳng. Theo Bộ Ngoại giao Qatar, Doha ủng hộ các sáng kiến bảo đảm tự do hàng hải và hướng tới một thỏa thuận toàn diện, tạo nền tảng cho hòa bình lâu dài. Phía Mỹ tái khẳng định cam kết bảo đảm an ninh cho Qatar và tự do hàng hải qua eo biển Hormuz.