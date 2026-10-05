Iran kêu gọi đàm phán công bằng, chuẩn bị các kịch bản với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu tại cuộc gặp các đại sứ nước ngoài, Ngoại trưởng Araghchi cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ hơn nếu các bên đối địch tiếp tục lựa chọn đối đầu quân sự. Theo ông, “không có giải pháp quân sự, cũng không có giải pháp dựa trên các biện pháp trừng phạt mới” để giải quyết xung đột.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Tehran và Washington dường như đang rơi vào bế tắc, trong khi vấn đề eo biển Hormuz tiếp tục là điểm bất đồng chủ yếu.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Iran phụ trách các vấn đề pháp lý và quốc tế Kazem Gharibabadi cho biết Tehran đang xem xét phản hồi của Washington đối với đề xuất 7 ngày nhằm chấm dứt giao tranh và mở lại eo biển Hormuz.

Theo hãng tin Fars, ông Gharibabadi cho biết Mỹ đã chuyển quan điểm về đề xuất của Iran thông qua các bên trung gian. Các cơ quan liên quan của Iran hiện đang xem xét phản hồi này và sẽ đưa ra hành động phù hợp sau khi hoàn tất đánh giá. Quan chức Iran đồng thời cho biết Tehran đang chuẩn bị cho “mọi kịch bản nào có thể xảy ra”.

Đề xuất 7 ngày được Ngoại trưởng Araghchi chuyển tới phía Mỹ ngày 22/9, bên lề khóa họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York (Mỹ). Iran đề xuất ngừng giao tranh và mở lại eo biển Hormuz, đồng thời yêu cầu chấm dứt các biện pháp cản trở hoạt động hàng hải thương mại của Iran, dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với ngành dầu mỏ và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết Tehran tập trung vào vấn đề eo biển Hormuz và việc mở lại tuyến hàng hải quan trọng này cần gắn với việc khôi phục hoạt động hàng hải thương mại của Iran và dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt.