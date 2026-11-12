Iran kêu gọi bồi thường thiệt hại môi trường do xung đột
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 11/11 kêu gọi cộng đồng quốc tế xây dựng cơ chế bồi thường thiệt hại môi trường do các cuộc tấn công quân sự gây ra. Đề xuất được ông đưa ra tại Hội nghị COP31 ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây ra những hệ lụy đối với môi trường khu vực.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/iran-keu-goi-boi-thuong-thiet-hai-moi-truong-do-xung-dot-246261112161630276.htm