Iran hợp tác với Liên minh Mecca: Lối thoát cho các khủng hoảng mà khu vực đang phải đối mặt

Đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Pakistan tại cuộc họp 4 bên với Iran ngày 26/10. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng thông tấn Anadolu, cuộc họp do ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia tối cao Iran, chủ trì, với sự tham dự của Tổng thống Masoud Pezeshkian và Ngoại trưởng Abbas Araghchi của nước này. Thổ Nhĩ Kỳ cử Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia (MIT) Ibrahim Kalin tham dự, Saudi Arabia cử Bộ trưởng Quốc phòng Khalid bin Salman, còn Pakistan có Tư lệnh Lục quân Asim Munir.

Phát biểu tại cuộc họp, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian bày tỏ: “Tôi hy vọng sự hiện diện của các đại diện từ những quốc gia Hồi giáo quan trọng và có ảnh hưởng tại cuộc họp này sẽ góp phần củng cố hơn nữa sự đoàn kết và gắn kết khu vực”, đồng thời kêu gọi các nước Hồi giáo “sát cánh với nhau và có lập trường phối hợp”.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Rezaei cho biết, các bên nhất trí rằng an ninh khu vực Tây Á cần dựa trên vai trò của các quốc gia trong khu vực, đồng thời ngăn chặn sự can thiệp từ bên ngoài.

Ông cho rằng, các nước trong khu vực lẽ ra nên hợp tác với nhau sớm hơn, đồng thời nhận định việc các phái đoàn Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan và Saudi Arabia đến Tehran cho thấy những lời đe dọa của Mỹ không phát huy tác dụng trên phạm vi quốc tế. Theo ông, các cuộc trao đổi với quan chức cấp cao ba nước đã tạo ra bầu không khí tích cực mới.

Ông Rezaei nhấn mạnh: “Bốn nước cho rằng hợp tác giữa họ là một lối thoát cho những cuộc khủng hoảng mà khu vực đang phải đối mặt”.

Quan chức Iran cũng kêu gọi Israel chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào Lebanon, miền Nam Syria, Dải Gaza và Bờ Tây.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhận định cuộc họp tại Tehran, với sự tham gia của các quan chức Iran và đại diện cấp cao của các nước thuộc liên minh Mecca gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia và Pakistan, có thể mở đầu cho việc xây dựng một khuôn khổ an ninh khu vực dựa trên chính các quốc gia trong khu vực.