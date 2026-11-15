Iran hé lộ tên lửa hành trình tàng hình có hình dáng giống JASSM của Mỹ

Hãng thông tấn Tasnim ngày 10/11 công bố video ghi lại chuyến thăm một căn cứ ngầm được Iran gọi là thành phố tên lửa.

Tham gia chuyến thăm có Tướng Ali Abdollahi, Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran, cùng Chuẩn tướng Majid Mousavi, tư lệnh lực lượng không quân - vũ trụ thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Đáng chú ý, trong số vũ khí được giới thiệu có một mẫu tên lửa hành trình chưa từng xuất hiện trước đây.

Quả đạn có thân hình nêm, nhiều bề mặt góc cạnh và được bố trí trên bệ phóng giấu trong thùng xe tải.

Những đặc điểm này khiến mẫu vũ khí có hình dáng tương đồng với AGM-158 JASSM, dòng tên lửa hành trình tàng hình do tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển.

Giới chức Iran chưa công bố tên gọi, thông số kỹ thuật hoặc khả năng tác chiến của mẫu vũ khí mới.

Tuy nhiên, Tướng Abdollahi tuyên bố những loại tên lửa tiên tiến của nước này sẽ tạo ra bất ngờ lớn trên chiến trường.

Trang quân sự Defence Security Asia nhận định đây có thể là biến thể mới thuộc dòng Paveh, loại tên lửa hành trình tầm xa Iran giới thiệu vào tháng 2/2023.

Paveh được phát triển từ nền tảng tên lửa Soumar, có thiết kế thân hình trụ, cánh nâng lớn ở giữa thân và 4 cánh ổn định nhỏ phía đuôi.

Tên lửa sử dụng động cơ đặt trên thân, đạt tầm bắn hơn 1.600 km, tốc độ tối đa khoảng 900 km/h và mang đầu đạn nặng 100 kg.

Trong khi đó, AGM-158 JASSM của Mỹ được thiết kế để giảm khả năng bị radar phát hiện.

Phiên bản cơ bản có tầm bắn khoảng 370 km, giá xuất xưởng ước tính 850.000 USD mỗi quả.

Biến thể tăng tầm AGM-158B JASSM-ER có thể tấn công mục tiêu cách xa hơn 900 km, với chi phí khoảng 1,4 triệu USD.

JASSM mang đầu đạn xuyên phá WDU-42/B nặng khoảng 490 kg, chứa 115 kg thuốc nổ AFX-757.

Vũ khí này sử dụng kết cấu đầu đạn có khả năng xuyên phá công trình kiên cố trước khi phát nổ. Ngòi nổ thông minh FMU-156/B có khả năng xác định thời điểm kích nổ phù hợp khi tiếp xúc với các cấu trúc vật liệu khác nhau.

Tên lửa JASSM có thể được phóng từ nhiều loại máy bay, gồm oanh tạc cơ B-52, B-1B, B-2 và tiêm kích F-15E, F-16, F-35. Đây là một trong những vũ khí quan trọng trong năng lực tấn công chính xác tầm xa của Mỹ.

Việc Iran công bố mẫu tên lửa mới diễn ra sau khi nước này thu hồi nhiều mảnh vỡ được cho là thuộc dòng JASSM trong các cuộc không kích trước đó.

Một số vật thể được nhận định có liên quan đến đầu đạn WDU-42/B và biến thể JASSM-ER. Tuy nhiên, chưa có xác nhận độc lập rằng Iran đã thu giữ được tên lửa nguyên vẹn.

Tehran từ lâu theo đuổi phương pháp nghiên cứu, sao chép công nghệ vũ khí nước ngoài bằng kỹ thuật đảo ngược. Nước này từng phát triển các dòng UAV dựa trên công nghệ thu được từ máy bay không người lái Mỹ, trong đó có MQ-9 Reaper và RQ-170 Sentinel.

Nếu mẫu tên lửa vừa công bố thực sự là biến thể Paveh có thiết kế tàng hình mới, đây có thể là bước phát triển đáng chú ý trong chương trình tên lửa hành trình nội địa của Iran.

Tuy nhiên, hình dáng bên ngoài chưa đủ để xác định mức độ tương đồng về công nghệ, khả năng tàng hình hay hiệu suất chiến đấu với JASSM của Mỹ.