"Thành phố tên lửa ngầm" mới được Iran tiết lộ. (Nguồn: The National News)

Ngày 21/11, Truyền hình nhà nước Iran phát sóng hình ảnh bên trong cơ sở tên lửa ngầm, nơi Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) giới thiệu bệ phóng mới được cho là có khả năng phóng đồng thời 2 tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng.

Theo The Independent, hệ thống mới dường như là bước phát triển so với bệ phóng kép trước đây của Iran, vốn được thiết kế để phóng 2 tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn cùng lúc.

Nhiên liệu lỏng có hiệu suất cao hơn, cho phép điều chỉnh tốc độ cũng như quỹ đạo tên lửa ở mức độ nhất định.

Hãng thông tấn Fars cũng đăng tải trên mạng xã hội X video ghi lại chuyến thăm của các chỉ huy IRGC, tới địa điểm được mô tả là “thành phố tên lửa dưới lòng đất”.

Vị trí của cơ sở này không được tiết lộ.

Việc công bố hình ảnh nhằm thể hiện năng lực tên lửa của Iran, đồng thời phản bác những tuyên bố trước đây của Mỹ rằng chương trình tên lửa Iran đã bị phá hủy.

Phát biểu tại buổi giới thiệu, Tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ IRGC, Chuẩn tướng Seyyed Majid Mousavi, khẳng định năng lực quân sự của Iran đã được mở rộng đáng kể.

“Chúng tôi đã đưa những yếu tố bất ngờ và các phương tiện có hiệu quả cao vào hệ thống tác chiến”, ông Mousavi tuyên bố.

Động thái diễn ra trong bối cảnh Iran gần đây liên tục phát tín hiệu tăng cường năng lực tên lửa.

Đầu tháng 11, IRGC tuyên bố dỡ bỏ giới hạn tầm bắn tên lửa 2.000 km mà Iran tự áp đặt. Sau đó, trang web của Lãnh tụ tối cao Mojtaba Khamenei đăng hình ảnh kim đồng hồ hình tên lửa chỉ vào các mốc tầm bắn từ 4.500 - 5.000 km.

Tuy nhiên, Iran chưa xác nhận đã sở hữu tên lửa có khả năng tác chiến thực tế ở tầm bắn này.

Nhiều tàu chở dầu bị tấn công tại eo biển Hormuz

Cùng ngày 21/11, ít nhất 3 tàu chở dầu bị tấn công tại hoặc gần eo biển Hormuz, trong bối cảnh Iran tiếp tục các hoạt động quân sự nhằm vào tuyến hàng hải chiến lược này.

Trung tâm Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) cho biết, 2 tàu chở dầu bị tấn công vào sáng sớm 21/11, khi đang rời Vịnh Ba Tư qua eo biển Hormuz.

Một tàu bị đánh trúng phần đuôi, trong khi tàu còn lại bị tấn công vào khu vực buồng máy. Chưa có báo cáo về thương vong.

Phía Iran chưa bình luận về thông tin do UKMTO công bố.

Trong khi đó, Hải quân Iran thông báo 1 tàu chở dầu đã trúng thủy lôi ở phía đông eo biển Hormuz trước buổi trưa và bốc cháy. Thông tin này được truyền thông nhà nước Iran đăng tải.

Truyền thông Iran cũng cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các hoạt động quân sự được mô tả là “dữ dội và đa dạng nhất từ trước đến nay” tại eo biển Hormuz trong đêm, nhằm ngăn chặn tàu thuyền di chuyển qua khu vực.

Những hoạt động này nhằm cản trở nỗ lực của quân đội Mỹ trong việc hộ tống tàu thương mại qua eo biển.

Các lực lượng Iran đã liên tục tấn công hoạt động vận tải biển tại Hormuz nhằm đẩy giá năng lượng toàn cầu tăng cao, qua đó gây sức ép lên Mỹ, khi Washington tiếp tục thực thi lệnh phong tỏa các cảng Iran.