Iran hé lộ kế hoạch nhập khẩu khí đốt quy mô lớn từ Nga

Iran lên kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt 110 tỷ m³ với Nga. (Nguồn: Getty Images)

Đại sứ Iran tại Nga Kazem Jalali đã công bố kế hoạch hợp tác khí đốt giữa hai nước trong chương trình phát sóng của Đài Truyền hình nhà nước Iran (IRIB). Theo đó, hai bên đang xem xét hai hướng hợp tác: trao đổi khí đốt qua Azerbaijan trong ngắn hạn và xây dựng đường ống dẫn khí riêng trong dài hạn.

Tuyến đường ống dự kiến vận chuyển khí đốt từ Nga sang Iran, có công suất mục tiêu 110 tỷ m³ mỗi năm. Trong giai đoạn đầu, hai nước đặt mục tiêu đạt công suất 55 tỷ m³ mỗi năm trong vòng 2–3 năm.

Với phương án trao đổi khí đốt, Nga sẽ chuyển khí đốt đến khu vực phía Bắc Azerbaijan, sau đó Azerbaijan cung cấp một lượng khí đốt tương đương cho Iran từ khu vực phía Nam. Cách thức này được xem là giải pháp trước mắt, giúp hai nước triển khai hoạt động cung cấp khí đốt trong khi chờ xây dựng hệ thống đường ống mới.

Theo ông Jalali, việc tận dụng hệ thống đường ống hiện có cũng đang được xem xét. Tuy nhiên, phương án này đòi hỏi khôi phục một số đoạn đường ống và giải quyết các vấn đề kỹ thuật với Azerbaijan, quốc gia nằm trên tuyến vận chuyển.

Trước đó, tháng 6/2024, tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga và Công ty Khí đốt quốc gia Iran đã ký biên bản ghi nhớ về việc nghiên cứu khả năng cung cấp khí đốt Nga cho Iran. Đến đầu năm 2025, hai nước thống nhất tuyến vận chuyển đi qua Azerbaijan.

Theo thông tin được Đại sứ Jalali công bố hồi tháng 9, dự án ban đầu hướng tới vận chuyển khoảng 2 tỷ m³ khí đốt mỗi năm, sau đó nâng công suất lên 55 tỷ m³. Kế hoạch mới được công bố đầu tháng 11 đã nâng công suất mục tiêu dài hạn lên 110 tỷ m³ mỗi năm.

Ngày 26/10, Bộ trưởng Dầu mỏ lâm thời Iran Hamid Bovard cho biết thỏa thuận trao đổi khí đốt giữa hai nước gần hoàn tất, các bên đang tiếp tục giải quyết những vấn đề kỹ thuật để triển khai.

Tuy nhiên, những thông tin được công bố hiện chưa xác định cụ thể thời điểm khởi công, tổng vốn đầu tư và lộ trình hoàn thành toàn bộ dự án.

(theo Iran International)