Iran: Hàng loạt tiếng nổ bất ngờ vang lên trong đêm ở thành phố cảng Sirik

Theo các nguồn tin, những tiếng nổ được ghi nhận tại các khu vực ven biển của thành phố Sirik.

Tính đến thời điểm hãng thông tấn Mehr đăng tải bản tin, giới chức địa phương Iran vẫn chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Trong khi đó, hãng thông tấn Fars cho biết nguyên nhân gây ra các tiếng nổ hiện vẫn chưa được xác định.