Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22/11 tuyên bố phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ-1C của Mỹ ở phía đông eo biển Hormuz. Đây được cho là chiếc UAV thứ 4 của Mỹ bị Iran đánh chặn trong vòng 24 giờ.

Theo IRGC, lực lượng phòng không đã sử dụng một hệ thống hiện đại để tiêu diệt mục tiêu.

Video do phía Iran công bố ghi lại hình ảnh cảm biến hồng ngoại bám bắt một vật thể được cho là UAV MQ-1, trước khi tên lửa phòng không lao tới và phát nổ. Mục tiêu sau đó bốc cháy, rơi xuống mặt đất.

IRGC mô tả chiếc máy bay bị bắn hạ là biến thể MQ-1 tăng tầm. Lực lượng này đồng thời cảnh báo không phận Iran là lằn ranh đỏ, mọi hành vi xâm nhập hoặc vi phạm sẽ phải đối mặt với phản ứng kiên quyết và mạnh mẽ.

Tuyên bố trên được đưa ra sau một loạt vụ việc căng thẳng giữa Iran và Mỹ tại khu vực eo biển Hormuz.

Ngày 20/11, phòng không Iran được cho là đã nhắm bắn một tiêm kích F-16CM của Mỹ.

Chiếc máy bay không bị bắn rơi tại chỗ, nhưng sau đó phát tín hiệu khẩn nguy và phải hạ cánh khẩn cấp xuống căn cứ không quân Al Dhafra ở Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất.

Ngày 21/11, IRGC thông báo đã bắn hạ một UAV MQ-9 Reaper và một chiếc MQ-1C Gray Eagle gần eo biển Hormuz.

Lực lượng này cũng tuyên bố phá hủy thêm một UAV trinh sát chưa xác định chủng loại ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Bushehr.

Theo số liệu do IRGC công bố, phòng không Iran đã bắn hạ tổng cộng 58 UAV MQ-9 và 20 chiếc MQ-1 kể từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2. Tuy nhiên, những con số này chưa được phía Mỹ xác nhận độc lập.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách hoạt động quân sự của Washington tại Trung Đông, chưa bình luận về thông tin các UAV bị bắn hạ.

Riêng về vụ việc liên quan đến tiêm kích F-16 ngày 20/11, CENTCOM khẳng định Iran không tấn công máy bay chiến đấu Mỹ.

MQ-1C Gray Eagle là dòng UAV đa nhiệm được phát triển cho Lục quân Mỹ. Máy bay có tốc độ tối đa hơn 300 km/h, thời gian hoạt động liên tục khoảng 25 giờ và 4 giá treo vũ khí.

Theo thông tin được công bố, mỗi chiếc có thể mang 4 tên lửa AGM-114 hoặc 8 tên lửa đối không Stinger. Giá một chiếc vào khoảng 35 triệu USD, cao hơn đáng kể so với dòng MQ-1 nguyên bản.