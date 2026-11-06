Iran gửi Mỹ đề xuất hạt nhân, đặt bảy điều kiện trước khi đàm phán

Nhân viên kỹ thuật làm việc bên trong cơ sở hạt nhân Isfahan, nằm cách thủ đô Tehran khoảng 420km về phía Nam. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN

Cũng theo quan chức giấu tên trên, phía Mỹ đang xem xét đề xuất nhưng ông không cung cấp thêm chi tiết.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh các bên trung gian đang đẩy mạnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ, đồng thời xuất hiện lo ngại giao tranh có thể bùng phát trở lại sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ.

Trong chuyến thăm Nga ngày 5/11, quan chức an ninh cấp cao của Iran Mohsen Rezaei cũng đề cập đến các điều kiện của Tehran đối với Washington. Ông tuyên bố Iran sẽ không mở lại eo biển Hormuz hoặc nối lại đàm phán nếu Mỹ chưa thực hiện đầy đủ bảy yêu cầu mà nước này đưa ra.

Ông Rezaei phát biểu: "Về vấn đề ngoại giao, chúng tôi đã thông báo bảy điều kiện cho phía Mỹ. Chừng nào họ chưa thực hiện bảy điều kiện này, chúng tôi sẽ không mở lại eo biển Hormuz, cũng như không tiến hành đàm phán".

Các yêu cầu của Iran bao gồm Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, giải tỏa những tài sản của nước này đang bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại chiến tranh. Trong khi đó, Washington khẳng định vấn đề hạt nhân phải là một nội dung trong bất kỳ cuộc đàm phán sơ bộ nào với Tehran.

Trước đó, ngày 4/11, tờ New York Times đưa tin ngày càng có nhiều giáo sĩ và quan chức Iran gây sức ép buộc giới lãnh đạo nước này xem xét lại cam kết không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Trước đây, Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei từng ban hành sắc lệnh tôn giáo (fatwa) cấm phát triển và sử dụng loại vũ khí này. Tuy nhiên, các cơ quan tình báo Mỹ và Israel cho biết đã xuất hiện những dấu hiệu cho thấy Iran đang làm giàu uranium vượt quá mức phục vụ các mục đích hòa bình.

Nỗ lực ngoại giao gián tiếp giữa Washington và Tehran được thúc đẩy trong bối cảnh xung đột bắt đầu từ ngày 28/2, khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran. Đáp lại, Tehran thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào Israel và các quốc gia vùng Vịnh, nơi đặt các căn cứ quân sự của Mỹ.

Giao tranh sau đó lan sang Liban, nơi lực lượng Hezbollah đối đầu với Israel, và Yemen, nơi lực lượng Houthi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở năng lượng, sân bay và nhiều mục tiêu khác tại Saudi Arabia.

Ngày 3/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump không loại trừ khả năng nối lại các hoạt động quân sự nhằm vào Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Về phía Tehran, nước này cảnh báo sẽ tiến hành các biện pháp trả đũa với quy mô lớn hơn nếu chiến tranh tái diễn.