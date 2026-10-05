Iran gửi kế hoạch chi tiết tháo gỡ toàn bộ tranh chấp với Mỹ

Eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Nhưng cùng ngày, Chính phủ Iran cũng tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì việc đóng eo biển Hormuz cho đến khi Mỹ thực hiện đầy đủ 7 điều kiện được cho là đã thống nhất trong thỏa thuận tạm thời giữa hai bên hồi tháng 6-2026.

Tehran nhấn mạnh đây là lập trường kiên định và không thay đổi, đồng thời cảnh báo đã sẵn sàng cho mọi kịch bản nếu Mỹ lựa chọn phương án quân sự thay vì ngoại giao.

Theo Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, Mỹ gần đây đã chuyển các đề xuất mới thông qua trung gian, song Tehran cho rằng Washington cần chấm dứt cách tiếp cận “kéo dài đàm phán và áp đặt yêu cầu một chiều”.

Iran khẳng định tuyến hàng hải chiến lược này sẽ chỉ được mở lại khi các cam kết trong biên bản ghi nhớ liên quan được thực thi đầy đủ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi cho biết Tehran đã đệ trình một kế hoạch chi tiết nhằm tháo gỡ toàn bộ tranh chấp với Mỹ. Ông nhấn mạnh nếu Washington chấp thuận, eo biển Hormuz có thể được mở trở lại trong vòng 7 ngày, cho thấy vẫn còn dư địa cho giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, ông Araqchi cũng đưa ra cảnh báo cứng rắn rằng nếu Mỹ nối lại các hành động quân sự, Iran đã chuẩn bị các biện pháp đáp trả cần thiết.

Trong bối cảnh eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu, mọi biến động tại khu vực này tiếp tục làm gia tăng lo ngại đối với thị trường năng lượng quốc tế.