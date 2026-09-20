Iran gửi điều khoản đàm phán hòa bình tới Mỹ

Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei. (Ảnh: Reuters)

"Bảy điều kiện do Iran đặt ra để bắt đầu bất kỳ cuộc đàm phán nào đã được chuyển tới chính quyền Mỹ. Thông điệp của Tehran rất rõ ràng và dứt khoát: Nếu Washington muốn thoát khỏi tình thế khó khăn do chính mình tạo ra và tránh lún sâu hơn vào đó, họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc công nhận các quyền của Iran và chấp nhận các điều kiện của nước này”, ông Mohsen Rezaei - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran - viết trên mạng xã hội X hôm 19/9.

Trong cuộc phỏng vấn với đài Al Jazeera, ông Rezaei tiết lộ các điều kiện này bao gồm "chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, giải phóng các khoản tiền bị phong tỏa của Iran và chấm dứt lệnh phong tỏa hải quân”.

Trước đó, các quan chức Iran cho biết đã yêu cầu Mỹ rút quân khỏi khu vực và bồi thường cho các cuộc tấn công do Mỹ và Israel thực hiện từ ngày 28/2.

"Những lời đe dọa của Mỹ sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Chúng tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chiến mang tính quyết định”, ông Rezaei nói thêm.

Hôm 16/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ hy vọng "chúng ta đang tiến gần đến hồi kết của cuộc chiến", và cho rằng Iran muốn đạt được thỏa thuận.

Thời hạn 60 ngày để đàm phán dàn xếp theo biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran đã kết thúc vào tháng trước mà không đạt được thỏa thuận nào, trong khi tình trạng gián đoạn giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz vẫn tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng cao.

Quân đội Mỹ hôm 18/9 tiết lộ cuộc xung đột kéo dài gần bảy tháng qua đã tiêu tốn 43,6 tỷ USD, trong đó gần hai phần ba số tiền này được dùng để bổ sung kho dự trữ đạn dược đã cạn kiệt.