Theo hãng thông tấn Fars, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đồng thời giữ vai trò trưởng đoàn đàm phán của nước này, tái khẳng định lập trường của Tehran đối với Mỹ vẫn không thay đổi. Ông Ghalibaf gọi những lời đe dọa và công kích từ phía Mỹ là "dấu hiệu cho thấy sự tuyệt vọng của người Mỹ".

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh Wiki Common

"Lập trường của chúng tôi vẫn giữ nguyên như những gì đã tuyên bố trước đây: Sẽ không có bất kỳ hành động hay cuộc đàm phán nào cho đến khi 7 điều kiện của Iran được đáp ứng", ông Ghalibaf nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, quan chức này cũng cảnh báo Iran đã sẵn sàng đáp trả dứt khoát trước mọi động thái thù địch từ đối phương, và tuyên bố sẽ "thay đổi phạm vi của cuộc xung đột" nếu phía đối phương có bất kỳ tính toán sai lầm nào.

Các điều kiện phía Iran đưa ra bao gồm việc Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, nới lỏng các biện pháp trừng phạt, giải tỏa các nguồn tài sản của Iran đang bị đóng băng, chấm dứt các hành động thù địch trên mọi mặt trận và chính thức tuyên bố kết thúc chiến tranh.

Theo ông Ghalibaf, những phát ngôn trên nhằm đáp trả lại những gì ông mô tả là "những nhận xét và đe dọa vô lý" gần đây từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent.

Trước đó, trên nền tảng mạng xã hội X, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố bộ này sẽ tiếp tục triệt phá các mạng lưới tài chính bất hợp pháp của Iran "cho đến khi chôn vùi được đầu con rắn". Ngay trong ngày 23/11, Bộ Tài chính Mỹ cũng đã công bố các lệnh trừng phạt nhằm vào nhiều cơ sở thu đổi ngoại tệ, công ty bình phong và các nhân sự chủ chốt của Iran, mô tả đây là một "nỗ lực sâu rộng nhằm làm gián đoạn mạng lưới ngân hàng ngầm toàn cầu của Iran".

Trong một diễn biến liên quan đến an ninh khu vực, hãng thông tấn ISNA đưa tin Tư lệnh Hải quân IRGC Ali Ozmaei đã lên tiếng cảnh báo các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz không được sử dụng các tuyến hàng hải chưa được phê duyệt. Lời cảnh báo này được đưa ra sau sự cố ba con tàu vướng phải thủy lôi và bốc cháy tại khu vực này.

"Eo biển Hormuz không phải là nơi để thử nghiệm các tuyến đường trái phép và phớt lờ các cảnh báo hàng hải", ông Ozmaei tuyên bố.