Iran đưa loạt đề xuất tháo gỡ bế tắc với Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi phát biểu tại phiên họp thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York. Ảnh: WANA

Iran đưa ra một loạt đề xuất ngoại giao nhằm tháo gỡ bế tắc với Mỹ, trong đó có kế hoạch mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày và phương án chuyển kho urani được làm giàu ở mức 60% sang một nước thứ ba.

Theo phương án này, kho urani trên trước tiên được pha loãng, sau đó đưa ra khỏi Iran dưới sự giám sát và theo các cơ chế được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) công nhận. Đây được xem là bước đi cụ thể hơn so với tuyên bố trước đó của Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian về khả năng pha loãng urani làm giàu 60% và chấp nhận cơ chế kiểm chứng quốc tế. Tuy nhiên, thông tin về mức độ nhượng bộ hạt nhân của Tehran vẫn chưa hoàn toàn thống nhất.

Đổi lại, Mỹ phải dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với các cảng Iran, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với hoạt động bán dầu của Iran, giải phóng khoảng 12 tỷ USD tài sản Iran bị đóng băng và thực hiện ngừng bắn trên toàn khu vực, bao gồm Lebanon và Yemen. Theo tờ Al Jazeera, nếu Mỹ đáp ứng các điều kiện của Iran, eo biển Hormuz có thể được mở lại vào cuối ngày thứ 7, sau đó hai bên nối lại đàm phán về chương trình hạt nhân.

Bất đồng lớn hiện nay nằm ở trình tự thực hiện. Iran muốn Mỹ thực hiện trước các cam kết như dỡ bỏ phong tỏa và chấm dứt các hoạt động quân sự, sau đó nước này mới mở lại Hormuz; trong khi Washington muốn Tehran mở tuyến hàng hải trước.

Tuy nhiên, trong diễn biến mới nhất, tờ Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác đề xuất của Iran về việc mở lại Hormuz và chấm dứt giao tranh trong vòng 7 ngày.