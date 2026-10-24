Iran đồng loạt tập kích 7 tàu dầu tại tuyến hàng hải eo biển 'Hormuz'

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm nay đưa ra thông báo chính thức về chuỗi đòn tấn công quy mô lớn nhắm vào các phương tiện vận tải đường biển.

Theo IRGC, lực lượng này đã phát hiện, theo dõi và tiến hành truy đuổi 4 tàu chở dầu di chuyển qua tuyến đường biển bị Tehran coi là bất hợp pháp quanh khu vực eo biển Hormuz.

Khi phát hiện các phương tiện đang thực hiện hành vi chuyển dầu trái phép giữa tàu với tàu tại vùng biển phía bắc vịnh Ba Tư, quân đội Iran đã phóng vũ khí tập kích cùng lúc, khiến cả 4 tàu đồng loạt bốc cháy dữ dội.

Thông cáo từ phía Iran không nêu rõ chủng loại vũ khí được sử dụng trong vụ việc, đồng thời giấu kín danh tính và quốc tịch của các phương tiện bị nhắm mục tiêu.

Bên cạnh đòn tập kích trực tiếp nêu trên, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết thêm 3 tàu chở dầu khác đã vướng phải thủy lôi ở khu vực phía tây eo biển Hormuz vào đêm 21/10/2026.

Sự cố phát nổ dưới nước này đã khiến cả 3 tàu bị hư hỏng nghiêm trọng và hoàn toàn mất khả năng tiếp tục hành trình hàng hải.

Dù các mốc thời gian ban đầu không được công bố chi tiết trong văn bản của IRGC, hãng thông tấn AP dẫn nguồn tin từ đài truyền hình quốc gia Iran xác nhận toàn bộ 7 tàu chở dầu nói trên đều bị vô hiệu hóa trong cùng đêm 21/10/2026.

Đại diện Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran lên tiếng chỉ trích Mỹ là bên chịu trách nhiệm chính cho đợt gia tăng căng thẳng và mất an toàn hàng hải gần đây.

Tehran cáo buộc Washington liên tục khuyến khích các tàu vận tải đi qua những tuyến hải trình bất hợp pháp vốn đã bị rải thủy lôi dày đặc xung quanh khu vực eo biển Hormuz.

Đồng thời, phía Iran đưa ra lời cảnh báo cứng rắn rằng nếu phía Mỹ không dừng các hành động này, ngọn lửa xung đột sẽ nhanh chóng lan rộng và nhắm thẳng vào các căn cứ quân sự của Mỹ đồn trúc trong khu vực Trung Đông.

Giới quan sát nhận định, nếu các dữ liệu trên được các bên độc lập xác minh đầy đủ, đây sẽ là vụ việc ghi nhận số lượng tàu thuyền bị hư hại nhiều nhất chỉ trong một ngày tại eo biển Hormuz kể từ khi xung đột diện rộng bùng phát ở Trung Đông hồi cuối tháng 2/2026.

Trước các tuyên bố dồn dập từ phía Tehran, Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), cơ quan phụ trách toàn bộ hoạt động của quân đội Mỹ tại khu vực Trung Đông, hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi hay bình luận chính thức nào.