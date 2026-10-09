Iran đón chuyến bay quốc tế đầu tiên kể từ khi xung đột

Một máy bay của hãng hàng không Iraqi Airways. Ảnh: Wikimedia Commons

Chuyến bay diễn ra sau khi Washington cho phép hãng hàng không quốc gia Iraq khai thác đường bay đến Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran phát video ghi lại cảnh máy bay Iraqi Airways hạ cánh xuống Tehran sau hành trình từ thành phố Najaf của Iraq, đồng thời cho biết đây là chuyến bay khứ hồi. Trước đó, Bộ Giao thông vận tải Iraq thông báo Mỹ đã cấp phép cho Iraqi Airways bay đến Iran.

Tuần trước, Baghdad cũng đạt thỏa thuận với Washington, cho phép các hãng hàng không Iran, ngoại trừ Mahan Air, khai thác các chuyến bay hằng ngày đến và đi từ Najaf. Thành phố này là điểm đến hành hương quan trọng của người Hồi giáo dòng Shiite, tạo điều kiện cho hoạt động đi lại giữa Iran và Iraq.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tiếp tục siết chặt trừng phạt ngành hàng không Iran. Từ ngày 8-9, Washington áp dụng các biện pháp mới nhằm vào 36 cá nhân và tổ chức, gồm các hãng hàng không Iran cùng những doanh nghiệp tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Thổ Nhĩ Kỳ, Malaysia và Kazakhstan.

Các biện pháp tập trung vào những doanh nghiệp bị cáo buộc hỗ trợ Mahan Air, hãng hàng không lâu nay nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU). Washington cáo buộc hãng này hỗ trợ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran vận chuyển nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cảnh báo các doanh nghiệp giao dịch với những hãng hàng không Iran bị trừng phạt có nguy cơ bị loại khỏi hệ thống tài chính quốc tế. Từ ngày 24-8, Mỹ cũng mở rộng phạm vi các lĩnh vực của Iran có thể chịu trừng phạt thứ cấp, bao gồm hàng không, vận tải biển, công nghệ, vàng và tài sản kỹ thuật số.

Việc Iraqi Airways nối lại đường bay đến Tehran cho thấy hoạt động hàng không giữa Iraq và Iran vẫn có thể được duy trì trong một số điều kiện, bất chấp sức ép trừng phạt của Mỹ đối với Tehran.