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Ngày 21/11, Tổng thống Masud Pezeshkian cảnh báo nước này nhiều khả năng sẽ phải đối mặt với những khó khăn trong cung ứng năng lượng vào mùa đông năm nay.

"Ngay cả trước khi xảy ra những cuộc tấn công này, chúng tôi đã phải đối mặt với tình trạng mất cân đối năng lượng. Giờ đây, các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng khí đốt của đất nước càng khiến tình trạng mất cân đối này trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng tôi dự báo sẽ gặp khó khăn trong mùa đông", ông Pezeshkian cho biết.

Theo ông, các cuộc tấn công đã khiến công suất khai thác khí đốt của Iran sụt giảm 240 triệu m³/ngày, trong đó khoảng 100 triệu m³/ngày đã được khôi phục. Như vậy, khoảng 140 triệu m³/ngày công suất khai thác vẫn chưa thể hoạt động. Con số này cộng thêm mức thiếu hụt nguồn cung trước chiến sự mà ông Pezeshkian ước tính vào khoảng 250-300 triệu m³/ngày trong giai đoạn tiêu thụ cao điểm.

Theo ước tính của các quan chức Iran, tình trạng thiếu hụt khí đốt trong mùa đông năm nay có thể dao động từ 400-530 triệu m³/ngày. Giám đốc Công ty Khí đốt Quốc gia Iran Saeed Tavakoli cảnh báo ít nhất 11 tỉnh có thể gặp khó khăn về nguồn cung. Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Fatemeh Mohajerani lưu ý rằng hoạt động cấp khí đốt tại thủ đô Tehran cũng có thể bị cắt giảm nếu mức tiêu thụ tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tình trạng thiếu hụt khí đốt đe dọa gây thêm gián đoạn cho hoạt động sản xuất công nghiệp. Iran đã hạn chế cung cấp khí đốt cho một số nhà máy, trong khi nhiều thông tin cho thấy hoạt động sản xuất trong các ngành xi măng và hóa dầu đã bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, Thứ trưởng Năng lượng Mostafa Rajabi Mashhadi cảnh báo việc cung cấp nhiên liệu cho các nhà máy điện sẽ khó khăn hơn trong mùa đông này do sản lượng khí đốt sụt giảm. Chính phủ dự kiến tiếp tục sử dụng mazut - một loại dầu nhiên liệu nặng - để bù đắp lượng khí đốt thiếu hụt.

Ngày 22/11, Công ty Điện lực Quốc gia Iran Tavanir đã bắt đầu triển khai cắt điện luân phiên đối với các hộ gia đình và cơ sở kinh doanh. Tổng giám đốc công ty Mohammad Allahdad cho biết nguyên nhân của biện pháp này là tình trạng thiếu nhiên liệu tại các nhà máy điện.

Iran sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên đã được chứng minh lớn thứ hai thế giới, nhưng trong nhiều năm qua vẫn gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước. Các lệnh trừng phạt quốc tế đã khiến các nhà đầu tư nước ngoài và nhà cung cấp công nghệ e ngại, trong khi các mỏ khí đã cũ, hệ thống đường ống xuống cấp cùng tình trạng tiêu thụ lãng phí do giá năng lượng được trợ cấp mạnh đã khiến sản lượng không theo kịp nhu cầu vào mỗi mùa đông.